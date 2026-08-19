Сохраняем лето в банках: зачем современные хозяйки снова делают заготовки на зиму

Еще недавно банка домашних огурцов ассоциировалась с бабушкиной кухней, клеенчатой скатертью и пучками ароматных трав типа укропа. Сегодня все наоборот: закрутки возвращаются в моду, а домашнее варенье становится почти нишевым хобби. Как казахстанцы готовятся к зиме, в материале Zakon.kz.

Сегодня домашние заготовки переживают настоящий ренессанс – социальные сети пестрят рецептами, красивыми банками и авторскими сочетаниями, а само консервирование все чаще превращается из бытовой необходимости в модное нишевое хобби. И дело не только в ностальгии: заготовки помогают сохранить сезонные продукты, контролировать состав домашних блюд, разумнее использовать урожай и вернуть в повседневность то, чего нам хронически не хватает, – ручной труд и удовольствие от результата, которые нельзя заказать в один клик.

Лента рекомендаций к концу августа тем временем превратилась в негласный клуб любителей заготовок: здесь хрустят огурцы, выстраиваются в ряд разноцветные томаты, а варенье выглядит так, будто его только что сняли для гастрономического журнала. Люди делятся лайфхаками, экспериментами и десятками новых способов сохранить лето: от неожиданных маринадов до заморозки, которая давно перестала ограничиваться пакетами с ягодами. Пользователи достают из семейных архивов рецепты, спорят о правильном количестве уксуса с серьезностью винных сомелье, тестируют новые сочетания и снимают весь процесс так эстетично, что банка огурцов начинает выглядеть, как главный герой сезона.

Из старомодного увлечения в тренды

Мода вообще умеет возвращать вещи с удивительной скоростью. То, от чего вчера хотелось дистанцироваться, сегодня появляется в Pinterest, TikTok и Instagram красивой подсветкой и подписью с вайбом "my slow summer".

"Раньше мне казалось, что это удел бабушек, а теперь сама с удовольствием делаю такие витаминные бомбочки на зиму. Однажды в кафе увидела, как готовят фруктовые чаи, и подумала, а почему бы не сделать что-то подобное дома? Уже третий год перетираю ягоды с мятой и сахаром, а потом разливаю смесь по формочкам и замораживаю. Получается очень удобно: зимой достаешь одну-две бомбочки, добавляешь в чайник лимон или лайм, веточку мяты и получается красивый, ароматный и вкусный напиток. А когда кто-то дома простужается, такая заготовка всегда под рукой. Ягоды можно брать любые, но мои фавориты – смородина и малина. В этом году я заготовила сразу шесть килограммов малины. Мой лайфхак простой: ягоды и мяту пропускаю через мясорубку, добавляю сахар примерно в пропорции 1:4, раскладываю по формочкам и отправляю в морозилку. Получается вкуснее и дешевле, чем заказывать подобный напиток в кафе, а главное – ты точно знаешь, из чего он сделан", – делится своим секретом Асель Мадиева.

Когда-то домашние заготовки были историей исключительно про практичность: урожай собрали, значит, нужно срочно его сохранить. Никакой эстетики: таз с помидорами, батарея горячих банок и кухня, которая к вечеру окончательно превращалась в филиал консервного завода. Хотя и в этом была магия, согласитесь, – запах из детства сразу бьет в нос.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Но сегодня же закрутки будто прошли ребрендинг: теперь важно не только, что внутри банки, но и как она выглядит. Крышки прячутся под цветными лоскутками, баночки наряжают в ткань в клеточку, с цветочками и принтами, словно реквизит из старых детских сказок, перевязывают ленточками и превращают в маленькие съедобные сувениры. В итоге полка с заготовками больше напоминает витрину уютного фермерского магазина, и такую красоту уже жалко прятать в дальний угол кладовки. Сегодня отношение к заготовкам изменилось.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

"Как по мне, даже банка варенья должна быть эстетичной. Но скажу сразу, варенье я готовлю по своей технологии. Мы привыкли к классической пропорции один к одному – килограмм фруктов на килограмм сахара. Я так не делаю. Мои домашние особенно любят абрикосовое варенье. Делюсь лайфхаком: если нарезать абрикосы кусочками и оставить их на два-три часа, они сами дадут много сладкого сока. После этого ставлю фрукты на небольшой огонь и уже потом добавляю сахар, по вкусу. Конечно, совсем отказываться от него не стоит, потому что сахар помогает увеличить срок хранения, но использовать его в таких количествах, как это делали раньше, необязательно. На пять килограммов абрикосов я обычно добавляю не больше двух килограммов сахара. Варенье получается ароматным, насыщенным, не приторно-сладким и отлично подходит не только к чаю, но и для пирогов, булочек и других домашних десертов", – делится своими лайфхаками Дильбар Токпанова.

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Семейные традиции через баночки с овощами

Закрутки стали не столько обязанностью, сколько способом расслабиться или привнести в семью что-то теплое и доброе. Сам процесс превратился в маленький сериал: выбрать овощи, придумать сочетания, открыть семейный рецепт, красиво разложить все по банкам. И да, потом можно сфотографировать результат.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

"Мы с внучкой каждый год делаем "кобру". В разных семьях ее называют по-разному: "огонек", "пламя", "аджика", а где-то у этого соуса вообще есть свое фирменное название. Обычно в основе много томатов, но мы готовим по-своему: кладем совсем немного помидоров и делаем акцент на остром и сладком перце. Так соус получается гуще, насыщеннее и, как нам кажется, подходит практически ко всему: к мантам, пирожкам, макаронам, мясу. Наш рецепт, конечно, термоядерный: чеснок, немного хрена, три вида перца и совсем чуть-чуть томатов для вкуса. Но именно таким его любит наша семья, поэтому каждый год обязательно делаем новую партию. Не претендую на звание единственно правильного рецепта, у каждой семьи свои секреты. Главное, что нам вкусно, и это уже стало нашей маленькой семейной традицией". Дильбар Токпанова.

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Почему это оказалось полезно

За эстетикой, конечно, есть вполне практичная сторона.

Домашние заготовки позволяют контролировать состав. Вы сами решаете, сколько сахара, соли или специй использовать, какие овощи выбрать и какие добавки исключить. В покупных продуктах состав уже определен за вас.

Это способ сохранить сезонные продукты. Летом овощи и фрукты особенно разнообразны, а домашние заготовки помогают растянуть удовольствие от сезона на холодные месяцы.

Можно экономить. Если покупать продукты в сезон, когда они обычно доступнее, часть урожая можно сохранить на потом. Особенно если речь идет о большом количестве овощей с дачи или собственного сада.

Домашняя еда часто помогает разнообразить рацион. Баночка томатов может стать основой соуса, огурцы – дополнением к ужину, а домашнее фруктовое варенье – способом добавить вкус каше, творогу или натуральному йогурту.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Главное – соблюдать проверенные технологии консервирования, особенно когда речь идет о продуктах длительного хранения. Здесь бабушкина интуиция прекрасна, но современные рекомендации по безопасности все-таки лучше не игнорировать.

Домашние заготовки стали чем-то вроде кулинарного антидота против бесконечной цифровой гонки. Небольшим сезонным хобби, в котором есть и польза, и творчество, и очень приятное чувство: "Я сама это сделала". А еще это возможность открыть зимой банку помидоров и внезапно почувствовать себя человеком, который предусмотрел будущее. Пока остальные в январе спрашивают, где купить нормальные овощи, вы спокойно достаете из кладовки банку. Вот он, настоящий инвестиционный портфель. Только из огурцов и замороженной облепихи.