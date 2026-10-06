Не дышите на коллегу: как пережить сезон простуд в офисе

Один кашель в опенспейсе – и через несколько дней больничный может понадобиться всему отделу. Как пережить сезон ОРВИ в офисе, защитить себя и не превратить коллег в невольных участников вирусной эстафеты, выяснял Zakon.kz.

В сезон ОРВИ офис превращается в настоящий коворкинг для вирусов: восемь часов бок о бок, общие столы, переговорки, кофемашина и один воздух на всех. Особенно весело в опенспейсе, где за свежий воздух приходится конкурировать не только с вирусами, но и с коллегами, которым дует или ломит поясницу из-за прохладного воздуха на улице. Если окно снова оказалось под запретом – поздравляем, следующий глоток свежего воздуха, возможно, будет уже в апреле. Но есть хорошая новость: полностью закрывать офис и работать в костюмах химзащиты не требуется. Есть несколько вполне простых мер, которые действительно помогают снизить риск. О них рассказала врач-кардиолог высшей категории Лейла Оспанова.

Главное правило: заболел – не приходи "на всякий случай"

Самая распространенная офисная ошибка выглядит примерно так: утром першит горло, немного заложен нос, появляется слабость, но человек решает: "Температуры нет, значит, на работу можно". Давайте так: бросаться на амбразуру, доказывая шефу, что вы любите работу больше, чем жизнь, совершенно не нужно, этого никто не оценит.

"При появлении симптомов респираторной инфекции: насморка, боли в горле, кашля, озноба, усталости, головной боли, температуры, разумнее остаться дома и перейти на дистанционный формат, если состояние позволяет работать. Все врачи рекомендуют оставаться дома и вдали от других людей при симптомах респираторной инфекции, а возвращаться к обычной активности после улучшения симптомов и отсутствия температуры без жаропонижающих минимум через 24 часа", – рассказывает врач.

И это не только вопрос собственного здоровья. Приходя больным в офис, человек принимает решение не только за себя, он фактически увеличивает риск заболеть для десятков коллег. Среди них могут быть и люди, для которых обычная простуда окажется далеко не такой безобидной.

Поэтому дистанционка в такой ситуации – не привилегия и не способ поспать на час подольше. Это один из самых простых способов разорвать цепочку передачи инфекции.

Опенспейс: чем ближе люди, тем важнее воздух

В закрытом помещении мы постоянно обмениваемся не только сообщениями в рабочих чатах, но и воздухом.

"Респираторные вирусы могут распространяться через частицы в воздухе, особенно в закрытых и многолюдных помещениях с недостаточной вентиляцией. Поэтому первое, что можно сделать в офисе, где уже кто-то заболел, – увеличить приток свежего воздуха. Регулярное проветривание действительно имеет смысл. Если окна открыть невозможно, стоит обратить внимание на работу системы вентиляции и при необходимости использовать очистители воздуха с подходящей фильтрацией. А вообще, лучше соберите вещи и идите домой. Если вирус уже гуляет по кабинету, вы в любом случае заразите коллег", – говорит Лейла Оспанова.

Также врач отметила, что есть важный нюанс: очиститель воздуха не превращает больного человека в здорового и не отменяет проветривание, дистанцию и маски. Это дополнительный уровень защиты, а не волшебный щит.

"Кстати, маска – тоже не абсолютный барьер на пути вирусов. Ее эффективность во многом зависит от того, насколько правильно человек ее носит и своевременно меняет. Влажную или загрязненную маску необходимо менять каждый час, однако на практике далеко не все соблюдают эти правила. Поэтому полагаться только на маску не стоит, гораздо эффективнее сочетать ее с другими мерами профилактики. Один простой инструмент – дистанция. Чем ближе человек с респираторными симптомами, тем выше вероятность подвергнуться воздействию инфекционных частиц. Поэтому если сосед по столу кашляет и чихает, по возможности лучше пересесть подальше или перевести общение в онлайн. Второй вариант будет самым эффективным", – поясняет врач высшей категории Лейла Оспанова.

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Стол протирать – или это уже паранойя?

Нет, но и превращать рабочее место в стерильную операционную не требуется. Мы постоянно касаемся клавиатуры, мыши, телефона, дверных ручек и других поверхностей. Поэтому регулярная уборка часто используемых поверхностей и нормальная гигиена рук остаются полезными мерами профилактики.

"Как показала нам пандемия коронавирусной инфекции, часто мыть руки и пользоваться антисептиком действительно важно. Не менее важно поддерживать чистоту рабочего места, причем не только тогда, когда кто-то в офисе заболел. Но в случае с респираторными вирусами важно правильно расставлять приоритеты. Протереть клавиатуру и телефон, конечно, хорошо. Но не сидеть рядом с человеком, который весь день кашляет, – еще важнее. Проветрить помещение тоже. А если сотрудник заболел, самое разумное решение – дать ему возможность работать из дома". Врач высшей категории Лейла Оспанова

Можно ли заранее "прокачать иммунитет" витаминами?

Вот здесь начинается территория офисных мифов. Перед сезоном простуд хочется найти одну таблетку, которая сделает организм непробиваемым. Но универсального "усилителя иммунитета" для здорового человека не существует.

Гораздо прозаичнее, но надежнее работают базовые вещи:

достаточный сон,

полноценное питание,

физическая активность,

нормальное восстановление.

"Бесконтрольный прием витаминов, БАД и различных "иммуностимуляторов" не стоит рассматривать как гарантированную защиту от ОРВИ. Если есть дефицит конкретного вещества или медицинские показания, вопрос приема препаратов лучше обсуждать с врачом. Очень хорошо также помогает вакцинация от гриппа. Ставить ее лучше в конце августа и в сентябре, чтобы за месяц иммунитет стал более стойким", – объясняет врач высшей категории Лейла Оспанова.

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Если человек явно болеет, по возможности стоит: сократить длительное близкое общение;

проводить встречи онлайн;

пересесть подальше;

проветривать помещение;

использовать маску при неизбежном контакте;

соблюдать гигиену рук;

предложить заболевшему перейти на дистанционную работу, если это возможно.

Особенно важно не превращать больного сотрудника в героя, который пришел в офис с температурой. Гибкий формат работы при болезни, наоборот, помогает организациям снижать распространение респираторных инфекций.

Поэтому схема для офиса может быть максимально простой:

Появились симптомы – предупредил руководителя – перешел на дистанционку – отдыхаешь и наблюдаешь за состоянием.

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В сезон ОРВИ мы привыкли думать, что защищаться должен каждый сам, но у офисной эпидемии есть одна особенность: здоровье одного сотрудника зависит от поведения другого. Поэтому самая эффективная профилактика начинается не с аптечки, а с простой культуры: если заболел – не приходи заражать коллег.