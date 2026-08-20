Готовим аптечку к осени: какие лекарства стоит докупить перед началом простудного сезона

Совсем скоро устойчивая жара сменится капризами ранней осени, что, как известно, прекрасно сочетает в себе солнечные деньки с затяжными дождями и сыростью. Как встретить эту пору во всеоружии, Zakon.kz рассказала врач.

Укрепляем иммунитет

Одними только таблетками да сиропами проблему не решишь, предупреждает заместитель директора по лечебной работе Центральной городской клинической больницы Мереке Мустафина:

"Простудные заболевания имеют сезонный характер. Если пренебрегать профилактикой, могут возникнуть серьезные осложнения. Например, банальная вирусная инфекция способна дать осложнения на мозг, легкие, бронхи или почки. Для защиты организма необходим стабильный и крепкий иммунитет".

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А укрепление столь необходимого нам иммунитета, в свою очередь, начинается с правильного режима. Он включает:

здоровый сон;

регулярную физическую активность;

богатый витаминами рацион питания.

"Особый приоритет имеет витамин C. При отсутствии аллергии полезно использовать растительные средства: малина, шиповник, квашеная капуста и клюква содержат высокую концентрацию этого витамина. Для профилактики также подходит полоскание горла отваром ромашки", – рекомендует доктор.

Небольшая подмога организму

Теперь – к лекарствам. Очевидно, речь пойдет не о рецептурных препаратах, перед покупкой которых необходимо проконсультироваться со специалистом, а, скорее, о вспомогательных средствах, которые немного подсобят иммунитету в его непростой борьбе.

К примеру, нелишними в аптечке будут так называемые индукторы интерферонов. Они, как объяснила врач, стимулируют выработку собственных защитных белков организма для борьбы с инфекцией.

Пригодятся и растворы для промывания носа.

"Растворы удаляют патогены со слизистой оболочки до того, как они успеют проникнуть внутрь клеток. Регулярное очищение носа спреями на основе натуральной морской воды особенно важно после посещения людных мест". Мереке Мустафина

В завершение доктор посоветовала использовать аскорбиновую кислоту и витамин D в профилактических дозировках.

А ранее редакция глубже изучила вскользь упомянутые в данном материале "правила осеннего рациона". Ознакомиться с ними можно здесь.