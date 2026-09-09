Как не потерять подростка: правила общения во время пубертата

Кажется, что вашего ребенка подменили: он грубит, закрывается в комнате, спорит по любому поводу и считает заботу тотальным контролем. Спокойно, возможно, это просто пубертат. Но есть нюансы, в них попытался разобраться Zakon.kz.

Еще недавно дитя могло рассказывать родителям абсолютно все: кто что сказал в школе, какую оценку получил, с кем поссорился и почему именно сегодня макароны вкуснее картошки. А потом будто щелкнул выключатель: "Я сам", "не лезь", "отстань", "ты вообще меня не понимаешь". Обычная просьба убрать кружку внезапно звучит как покушение на личную свободу, любой вопрос вызывает раздражение, а попытка обнять может закончиться демонстративным уходом в комнату и монологом о личных границах.

Что такое переходный возраст

"Пубертат – это время сепарации: подростку важно постепенно отделяться от родителей и формировать собственную личность. Поэтому даже обычную просьбу он может воспринимать как попытку контроля и активно сопротивляться. Это нормально, потому что так подросток учится отстаивать свои границы и говорить "нет". Умение отказывать – навык, который пригодится ему и во взрослой жизни. Родителям важно понимать, что задача не в том, чтобы подавить это сопротивление, а в том, чтобы помочь подростку пройти этот этап безопасно". Кандидат психологических наук Жанат Биржанова

Как объяснила кандидат медицинских наук, профессор кафедры амбулаторно-поликлинической педиатрии КазНМУ имени С. Д. Асфендиярова, педиатр высшей квалификации, консультант детской эндокринологии АО "Научный центр педиатрии и детской хирургии" Жанар Нургалиева, подростковый возраст – это фаза достаточно активной перестройки организма.

У девочек физиологическим подростковым периодом считается возраст с 8 до 13 лет, у мальчиков – с 9 до 14 лет.

"Это тот физиологический возраст, когда происходят интенсивные преобразования и перестройка организма как нейроэндокринной, так и гуморальной, гормональной регуляции. Поэтому влияние как внешних, так и внутренних факторов достаточно сильно сказывается на формировании организма и этапах взросления", – объясняет врач.

По словам врача, родителей должны насторожить:

выраженная тревожность,

депрессия,

разговоры о суициде,

резкие изменения поведения,

усиление агрессии и эмоциональных перепадов,

снижение интереса к жизни.

"В таких случаях важно своевременно обратиться к специалистам – неврологу, психологу или психотерапевту. В подростковом возрасте также важно внимательно следить за общим состоянием здоровья. Стоит оценивать не только нервно-психическое состояние, но и соматическое: при необходимости проверять уровень гормонов, функцию щитовидной железы, общий анализ крови". Жанар Нургалиева

Подросток кричит, грубит и хлопает дверью. Терпеть или устанавливать границы?

Есть большая разница между признанием эмоций подростка и разрешением ему вести себя как угодно. Злость, раздражение, обиду или желание побыть одному можно принимать, но это не значит, что крик, оскорбления или намеренное причинение вреда другим становятся нормой.

"Помимо правил, очень важно продолжать тепло относиться к своему уже совсем не маленькому ребенку. Подросток может не следить за собой, носить странную, по мнению родителей, одежду, сутулиться, и в этот момент лучше не дергать его по каждому поводу, а сохранять тепло и контакт. Даже если подросток не хочет объятий, ему все равно важно чувствовать, что родители рядом. Для самих родителей этот период тоже может быть непростым и одиноким. Иногда помогает общение с другими родителями подростков. Оно позволяет понять, что многое из того, что происходит с вашим ребенком, действительно характерно для этого возраста", – объясняет психолог Жанат Биржанова.

Материал по теме Сколько кружков нужно школьнику: как распределить нагрузку в зависимости от возраста ребенка

Где заканчивается обычная подростковая эмоциональность и начинаются тревожные сигналы

Настроение у подростка может меняться часто и стремительно. Но слово "пубертат" не должно становиться универсальным объяснением любого поведения.

"Обычные подростковые перепады настроения, как правило, временные и быстро проходят. Насторожить должны более длительные и выраженные изменения. Например, бессонница, которая продолжается около двух недель, ночные кошмары, панические атаки или выраженная апатия. Важно смотреть и на поведение подростка. Если он говорит: "Нет смысла в этой жизни", но продолжает ходить в школу, делать домашние задания и заниматься привычными делами, – это одна ситуация. А если он перестает что-либо делать, несколько дней лежит в кровати и его невозможно поднять – это уже тревожный сигнал, который нельзя списывать на возраст", – говорит психолог.

А со стороны организма есть и другая граница: когда изменения уже требуют внимания врача. На фоне переутомления и недостатка сна у подростка может снижаться концентрация, успеваемость, память и другие когнитивные функции. В таких случаях стоит обратиться к врачу, невролог сможет оценить состояние и при необходимости направить к другим специалистам.

"Особенно важно не откладывать обращение за помощью, если появляются обмороки, сильные головные боли или судороги. Длительное нарушение режима и сокращение продолжительности ночного сна могут приводить к истощению, а в некоторых случаях требовать даже стационарной помощи. Решение об этом принимает специалист", – поясняет врач Жанар Нургалиева.

Что сказать подростку во время ссоры, чтобы не сделать еще хуже?

Есть фразы, которые взрослым кажутся вполне логичными:

"Пока живешь в моем доме…"

"Я в твоем возрасте…"

"Вот когда станешь взрослым…"

"Нормальные дети так себя не ведут"

Но в разгар конфликта даже правильная по сути мысль может прозвучать как нападение.

"Во время ссоры родителям точно не стоит сравнивать подростка с другими детьми. Сравнение ставит ребенка в позицию непринятия. Получается, что других принимают, а его нет. Со временем это может сформировать у подростка установку: "Все нормальные, а я плохой". Даже когда подросток совершил ошибку, ему важно чувствовать поддержку и понимать, что его любят и принимают не только тогда, когда он ведет себя правильно", – поясняет психолог.

Материал по теме Что делать, если ребенок потерялся: семейная инструкция по безопасности

Пубертат не нужно "побеждать". В подростковом возрасте происходят изменения гормональной системы и активная перестройка мозга, что отражается на эмоциональной регуляции. Врач Жанар Нургалиева объясняет, что системы мозга, отвечающие за эмоции, возбуждение и реакции на стресс, развиваются активнее, чем зоны, связанные с планированием, самоконтролем и оценкой последствий. Поэтому эмоциональные и импульсивные реакции могут преобладать.

"Подростку в этот период приходится привыкать к собственному меняющемуся телу, эмоциям, самостоятельности и новой ответственности. Родителям – привыкать к тому, что ребенок постепенно перестает быть ребенком. И, возможно, лучший сценарий на эти несколько непростых лет – не пытаться любой ценой вернуть того послушного малыша, каким он был раньше. Важно видеть изменения, и если они приобретают тревожный характер, обратиться к врачу", – резюмирует Жанар Нургалиева.

Главное в этот период – помнить, что за закрытой дверью и резким ответом все еще ваш ребенок, который учится быть взрослым. И если дать ему немного свободы, сохранить границы и не потерять тепло, пройти этот этап можно без войны и остаться близкими.