Какие выводы можно сделать после трагедии на Каспии – Эдуард Полетаев

Трагедия на Каспии, унесшая жизни 14 военнослужащих, потрясла всех казахстанцев и заставила задуматься о том, насколько неожиданно может возникнуть чрезвычайная ситуация и насколько важно здесь взаимодействие государства и общества, сообщает Zakon.kz.

О роли государственных институтов, персональной ответственности должностных лиц и необходимости дальнейшего укрепления системы безопасности рассуждает политолог Эдуард Полетаев.

ЧП произошло 24 сентября 2026 года во время военных учений в Мангистауской области. В море оказались 17 военнослужащих, 14 из них погибли. 25 сентября в Казахстане был объявлен общенациональный траур.

Беда объединила всю страну

Эдуард Полетаев отмечает, что подобные несчастья всегда становятся проверкой для всей страны. Они показывают не только наличие ресурсов для реагирования, но и качество управления, уровень организации и доверия между гражданами и властью.

"Несчастья часто выявляют сильные и слабые стороны общества. Способность реагировать на трагедию зависит не только от имеющихся ресурсов, но и от качества институтов, прозрачности государственного управления и уровня доверия между гражданами и властью", – говорит политолог.

По его словам, сама трагедия напоминает о хрупкости привычной стабильности.

"Беда учит нас тому, что кажущееся прочным может в одно мгновение стать неустойчивым, и это остается, как заноза, которую трудно вытащить. Весь Казахстан скорбит вместе с семьями военнослужащих, а память о погибших объединяет". Эдуард Полетаев

При этом, считает политолог, после трагедии важно не оставаться только в пространстве эмоций. Общество и государство должны переходить от переживания произошедшего к конкретным действиям.

"Действительность преображается от решений. Она меняется, когда человек перестает смотреть на проблему как на погодное явление и сталкивается с ней такой, какая она есть: ситуацией, требующей участия. Эмоции – это белый шум; действие – это поворотный момент". Эдуард Полетаев

Быстрая реакция важна, но она не отменяет ответственности

Сразу после трагедии президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших и поручил принять необходимые меры для установления обстоятельств произошедшего и оказания помощи семьям. Правительственная комиссия начала работу непосредственно в Мангистауской области, а поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь. В ней участвовали 252 человека, 14 судов и катеров, 37 военных водолазов и более 20 воздушных судов.

Полетаев считает, что в подобных ситуациях важнейшее значение имеет устойчивость государственных институтов, под которой понимает сочетание ресурсов, организации и способности быстро принимать решения.

"В вопросах реагирования на риски надо учитывать устойчивость, которая представляет собой сочетание сильных сторон, ресурсов, а также организации действий, способных смягчить последствия и облегчить ущерб", – говорит политолог.

Отдельно он отмечает открытость государственных органов. По его мнению, в кризисной ситуации общество должно получать информацию о происходящем, ходе расследования и принимаемых мерах.

При этом оперативная реакция государства, по его мнению, не снимает вопроса личной ответственности должностных лиц.

"К случившейся беде имеют отношение должностные лица, которым необходимо было брать на себя личный риск при принятии решений, затрагивающих других. Это органичное обязательство, в рамках которого должна применяться личная и коллективная справедливость", – считает Полетаев.

Он подчеркивает, что ответственность должна быть не формальной, а реальной.

"Страна не может себе позволить, чтобы решения применялись лицами, которые не понесут прямых правовых последствий своей халатности", – говорит политолог.

Помощь семьям становится проверкой доверия

Еще один важный вопрос после трагедии – поддержка семей погибших. По мнению Полетаева, она должна быть не только материальной, но также организационной и психологической. Отдельное внимание политолог уделяет средствам, которые собираются для семей военнослужащих. Так, члены Халық Кеңесі уже собрали 815 млн тенге.

"Сейчас крайне важно обеспечить тщательное, прозрачное и абсолютно честное управление всеми полученными средствами", – подчеркивает Эдуард Полетаев.

Политолог уверен, что во время чрезвычайной ситуации коммуникация государства с обществом становится частью самого управления кризисом.

"Каждая трагедия создает вакуум определенности, его надо заполнить данными, заявлениями, информацией и действиями. Эта ответственность, несомненно, лежит прежде всего на государстве, а также на его представителях и учреждениях". Эдуард Полетаев

По его мнению, информирование населения в такой ситуации нельзя рассматривать как второстепенную функцию. Ведь коммуникация во время несчастья – это не просто процедурное дополнение к управлению чрезвычайными ситуациями. Она сама по себе является формой руководства, осуществляется посредством поступков, с точным учетом, конкретными и поддающимися проверке шагами, а также способом передачи этих данных для информирования населения.

При этом политолог обращает внимание и на реакцию самого общества. Трагедия, по его словам, стала моментом гражданской солидарности, когда люди объединились вокруг семей погибших и общей беды.

"Это несчастье привело к солидарности казахстанцев, заставило их объединиться в сообщество, понимать, что выживание – это коллективное действие, человечное", – говорит он.

Но такую солидарность, считает политолог, нельзя подменять политизацией трагедии: неприемлемы любые попытки использовать чужие страдания для пропаганды или повышения своего статуса, подчеркивает Полетаев.

Главный вывод – не просто наказать виновных

По мнению политолога, расследование должно дать ответы не только на вопрос о том, кто несет ответственность за произошедшее, но и на более широкий вопрос – какие изменения необходимы в системе безопасности.

"В свете сегодняшних реалий готовность государства и общества к рискам нельзя рассматривать как простой набор рекомендаций или список заданий. Ее необходимо усваивать как фундаментальное измерение ответственности". Эдуард Полетаев

В конечном счете, трагедия должна привести к изменениям в самой системе. Насущная необходимость сейчас – профессионализация, модернизация и укрепление силовых структур.

Полетаев убежден, что государства с сильными институтами и развитой системой контроля лучше подготовлены к неожиданным потрясениям. Поэтому реакция на трагедию не должна завершаться после окончания расследования и оказания помощи семьям.

"Защита от различных катастрофических рисков, которые могут возникнуть в любой момент, является неотъемлемой частью общества и отдельного человека, а также фундаментальной задачей государства", – подчеркивает политолог.

Для Казахстана, по мнению Эдуарда Полетаева, важны сегодня конкретные решения, которые позволят повысить безопасность людей и не допустить повторения подобных событий.

Отметим, что после гибели военнослужащих в Мангистау задержаны высокопоставленные должностные лица Минобороны.