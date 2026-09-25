После гибели военнослужащих в Мангистау задержаны высокопоставленные должностные лица Минобороны

По подозрению в совершении уголовных правонарушений, связанных с халатным отношением к службе и нарушением правил кораблевождения, повлекшими тяжкие последствия, задержаны ответственные должностные лица высшего и старшего командного состава Вооруженных сил Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 25 сентября 2026 года, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана.

По данным ведомства, в числе задержанных:

начальник штаба – первый заместитель Главнокомандующего Военно-морскими силами ВС РК,

два командира воинских частей,

командиры роты морской пехоты и катера.

"Все они признаны подозреваемыми и водворены в изолятор временного содержания Управления полиции Актау". Пресс-служба МВД РК

В дополнении сказано, что по факту гибели военнослужащих во время учений "Хазар Қорғаны – 2026" военно-следственным подразделением МВД проводится досудебное расследование.

В четверг, 24 сентября 2026 года, в ходе учений на побережье Каспийского моря, в 43 километрах от Актау, при высадке личного состава с катера "Қайсар" в условиях неблагоприятной метеорологической обстановки военнослужащих унесло в море. Спасти удалось троих, погибли 14 военных.

"В рамках расследования изучаются обстоятельства принятия решений при организации и проведении учебно-боевой задачи, соблюдение требований безопасности, учет гидрометеорологической обстановки, техническое состояние катера и действия должностных лиц, ответственных за проведение учений и безопасность личного состава". Пресс-служба МВД РК

Теперь проводятся необходимые следственные и процессуальные мероприятия.

"Действиям всех подозреваемых будет дана правовая оценка в установленном законом порядке. Ход досудебного расследования находится на особом контроле Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры РК". Пресс-служба МВД РК

Материал по теме "Расследование даст исчерпывающие ответы": к казахстанцам обратились после гибели военных на Каспии

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и объявил 25 сентября днем траура.