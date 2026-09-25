После гибели военнослужащих в Мангистау задержаны высокопоставленные должностные лица Минобороны
Об этом сегодня, 25 сентября 2026 года, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана.
По данным ведомства, в числе задержанных:
- начальник штаба – первый заместитель Главнокомандующего Военно-морскими силами ВС РК,
- два командира воинских частей,
- командиры роты морской пехоты и катера.
"Все они признаны подозреваемыми и водворены в изолятор временного содержания Управления полиции Актау".Пресс-служба МВД РК
В дополнении сказано, что по факту гибели военнослужащих во время учений "Хазар Қорғаны – 2026" военно-следственным подразделением МВД проводится досудебное расследование.
В четверг, 24 сентября 2026 года, в ходе учений на побережье Каспийского моря, в 43 километрах от Актау, при высадке личного состава с катера "Қайсар" в условиях неблагоприятной метеорологической обстановки военнослужащих унесло в море. Спасти удалось троих, погибли 14 военных.
"В рамках расследования изучаются обстоятельства принятия решений при организации и проведении учебно-боевой задачи, соблюдение требований безопасности, учет гидрометеорологической обстановки, техническое состояние катера и действия должностных лиц, ответственных за проведение учений и безопасность личного состава".Пресс-служба МВД РК
Теперь проводятся необходимые следственные и процессуальные мероприятия.
"Действиям всех подозреваемых будет дана правовая оценка в установленном законом порядке. Ход досудебного расследования находится на особом контроле Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры РК".Пресс-служба МВД РК
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