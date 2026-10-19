От красоты до возгорания: кто отвечает за неисправную подсветку домов в Алматы

Красивый фасад – это одно, а неисправная электропроводка за ним – совсем другое. Zakon.kz решил разобраться, кто должен следить за безопасностью фасадного освещения и куда звонить, если декоративный свет становится опасным.

За красивой картинкой порой скрывается то, о чем прохожие даже не задумываются. Яркая подсветка украшает фасады алматинских домов, превращая их в эффектную часть вечернего городского пейзажа. Но в последнее время декоративный свет стал поводом для беспокойства: в Алматы фиксируют случаи неисправности и даже возгорания фасадного освещения.

Жители ЖК в Алмалинском районе Алматы сняли на видео горящую наружную подсветку на доме и обратились с просьбой принять меры. Инцидент произошел в ЖК "Каусар" в районе озера Сайран. По сообщению местной жительницы в Threads, в ночь на 4 октября 2026 года на доме загорелась подсветка. Причем с момента ее установки в 2025 году произошло это уже не в первый раз. Но меры приняты не были.

История с ЖК "Каусар" заставила задуматься: где грань между обычной декоративной подсветкой и вопросом безопасности? Кто должен следить за состоянием таких конструкций и что делать, если фасадный свет начал мигать или перегреваться? Куда обращаться жителям, если ситуация становится опасной?

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Кто отвечает за свет на фасаде

За всей этой яркой красотой ночного города, которую создает иллюминация, стоит электричество, которое питает ее и делает внешний вид строений более презентабельным. Но если система неисправна, праздничная подсветка в любой момент может превратиться в источник опасности. Кто же тогда несет за это ответственность?

В Управлении энергетики и водоснабжения города Алматы корреспонденту рассказали, что эксплуатацию и техническое обслуживание объектов наружного освещения города, закрепленных за ГКП на ПХВ "Алматы Қала Жарық" (АКЖ), осуществляет указанное предприятие.

"Вместе с тем ответственность за исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию архитектурной подсветки жилых зданий, не находящейся на обслуживании АКЖ, несут собственники соответствующего оборудования либо организации, осуществляющие его эксплуатацию", – объясняет заместитель руководителя Алишер Бекен.

Когда красивый фасад начинает мешать

Отдельный вопрос – не только безопасность самой конструкции, но и то, как ее свет влияет на окружающих. Особенно если речь идет о ярких световых элементах, направленных в сторону дороги: люди стали жаловаться, что в некоторых частях города она мигает и отвлекает водителей.

В управлении рассказали, что наружное архитектурное освещение должно соответствовать установленным техническим требованиям и нормам электробезопасности, а также не создавать помех и угроз безопасности участников дорожного движения.

"Регулирование яркости, частоты мигания и режима работы осветительного оборудования осуществляется ответственными эксплуатирующими организациями с учетом технических характеристик оборудования и действующих нормативных требований", – говорит заместитель руководителя Алишер Бекен.

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Мигает, перегревается или загорелось – ждать нельзя

Если неисправность обнаружена в системе наружного освещения, которую обслуживает АКЖ, специалисты предприятия проводят проверку оборудования и устраняют выявленные неполадки.

Но важно понимать, что если мы говорим о признаках возгорания, то речь уже идет не о бытовой неисправности, а о потенциально опасной ситуации.

В Управлении энергетики и водоснабжения города Алматы напомнили: при обнаружении неисправностей наружного освещения жители могут обратиться в Единую контактную службу города Алматы по номеру 109. Поступившие обращения направляются на рассмотрение соответствующим организациям в пределах их компетенции. В случае возгорания, задымления либо возникновения иной аварийной ситуации необходимо незамедлительно обратиться в экстренные службы по номеру 112.

"Отключение неисправного электрооборудования должно осуществляться уполномоченным персоналом с соблюдением требований электробезопасности. Самостоятельное вмешательство в работу электрооборудования лицами, не имеющими соответствующего допуска, не допускается", – сказал Алишер Бекен.

Что будет после истории с ЖК "Каусар"

По факту возгорания элементов наружной архитектурной подсветки ЖК "Каусар", произошедшего 4 октября 2026 года, соответствующим районным акиматом проведена работа в пределах своей компетенции.

К слову, на момент 15 октября 2026 года, наружная подсветка ЖК "Каусар" полностью не работала – после зафиксированного ранее возгорания освещение на фасаде, судя по всему, так и не было восстановлено.

"В целях недопущения аналогичных происшествий собственникам и организациям, ответственным за эксплуатацию архитектурной подсветки жилых зданий, необходимо обеспечивать надлежащее техническое состояние осветительного оборудования, своевременное проведение технического обслуживания, выявление и устранение неисправностей, а также соблюдение требований электробезопасности", – рассказал заместитель руководителя Алишер Бекен.

При этом, как отметил представитель ведомства, кто отвечает за исправность и безопасность подсветки, зависит от того, кому принадлежит оборудование и какая организация обязана его обслуживать.

Достаточно пройтись по вечернему Алматы, чтобы заметить: фасадная подсветка далеко не везде работает так, как задумывалось. На одних домах светятся лишь отдельные участки по периметру, на других – лампы горят через одну, а где-то световая линия и вовсе обрывается на полпути, оставляя фасад в полумраке. Вместо единой световой композиции — отдельные светящиеся фрагменты, которые невольно заставляют задуматься: это задумка дизайнеров или последствия неисправности? И если погасшие лампы портят внешний вид здания, то мигающие и перегревающиеся элементы могут стать уже не эстетической, а вполне реальной проблемой безопасности.

Наружная подсветка стала привычной частью вечернего Алматы: она преображает фасады, выделяет архитектуру зданий и делает городские улицы ярче. Еще недавно жители и гости города жаловались на недостаток освещения, а сегодня световые конструкции все чаще становятся элементом городского облика. Но за красивой картинкой есть и другая сторона – электрическое оборудование, которое требует регулярного обслуживания и контроля.

Красиво светящийся фасад не должен становиться источником опасности. Мигающие лампы могут не только раздражать жильцов и отвлекать водителей, но и сигнализировать о неисправности. А если оборудование перегревается, искрит или загорается, речь идет уже о риске возгорания. Поэтому важно не ждать, пока проблема исчезнет сама собой, а своевременно сообщать о ней ответственным организациям.