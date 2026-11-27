Многие придерживаются мнения о том, что разогревать еду в пластмассовой таре нельзя: продукт напитается ядами – и привет, страшный диагноз. Zakon.kz спросил у онколога, насколько такое суждение близко к истине и стоит ли провести серьезную ревизию на кухне.

Если коротко и по делу, – нет. На сегодняшний день не существует убедительных научных доказательств того, что разогрев пищи в пластиковой посуде непосредственно вызывает онкологические заболевания, говорит главный онколог страны, доктор медицинских наук Диляра Кайдарова.

Материал по теме Что будет, если содрать родинку, и как распознать опасное образование на коже

Значит ли это, что пластик абсолютно безопасен? Грейте подольше, кушайте на здоровье? Тоже нет. Потому что, как и всегда в подобных случаях, есть парочка "но".

Пластик пластику рознь

...и далеко не каждый из них "дружит" с микроволновкой.

"При нагревании некоторые пластиковые материалы могут выделять химические вещества, которые способны переходить в пищу. Особенно это касается некачественной, поврежденной или не предназначенной для нагревания упаковки", – объяснила онколог.

Встает вопрос: как тогда отличить "предназначенную" упаковку от "непредназначенной"?

"Прежде всего, необходимо обращать внимание на маркировку изделия. Для разогрева в микроволновой печи следует выбирать только контейнеры, на которых прямо указано, что они подходят для такого использования, например, имеется обозначение "Microwave Safe" или соответствующий символ. Одним из распространенных материалов для изготовления пищевых контейнеров является полипропилен, обозначаемый цифрой 5 и буквами PP. Он обладает относительно высокой термостойкостью, однако сама по себе маркировка PP не означает, что любое изделие можно использовать в микроволновой печи. Не рекомендуется нагревать пищу в одноразовых пластиковых контейнерах, упаковке от готовых блюд и других емкостях, если производитель не предусмотрел такую возможность. Также следует отказаться от использования контейнеров, имеющих трещины, деформации и другие признаки повреждения", – предупреждает врач.

Не в онкологии дело

Как уже было сказано, убедительных доказательств наличия связи между разогревом пищи в пластике и возрастающим риском развития онкологии на сегодняшний день нет. Однако потенциальная опасность связана, скорее, с возможной миграцией химических веществ из пластика в пищевые продукты.

"Некоторые материалы могут содержать различные добавки, в том числе пластификаторы, стабилизаторы и другие соединения. Отдельные вещества, например, бисфенолы и некоторые фталаты, изучаются в связи с их способностью влиять на гормональную регуляцию организма. Интенсивность перехода веществ в пищу зависит от состава пластика, температуры, продолжительности нагревания, состояния контейнера и особенностей самих продуктов. Допустим, жирная пища при определенных условиях может способствовать миграции некоторых химических соединений", – предупреждает Диляра Кайдарова.

При этом, продолжает она, важно различать потенциальную опасность вещества и реальный риск для здоровья, который зависит от уровня и продолжительности воздействия.

Рекомендация врача

Используйте пластиковую посуду строго по назначению, не игнорируйте маркировку на ней.

Или еще проще – отдавайте предпочтение стеклянным или керамическим емкостям, по крайней мере, для микроволновки. Это простая профилактическая мера, позволяющая снизить ненужное воздействие потенциально вредных химических веществ.

К слову, отдельная большая тема, которая пока активно изучается, – микропластик и его влияние на организм. Ее мы подробно разбирали здесь.