Создатель Всемирной паутины недоволен направлением, в котором развивается интернет

Создатель Всемирной паутины не испытывает профессионального удовлетворения от направления, в котором развивается интернет. Так, по случаю 35-летия системы World Wide Web, британский разработчик Тим Бернерс-Ли 12 марта обратился к общественности с открытом письмом, сообщает Zakon.kz.

В своем блоге на платформе Medium изобретатель пожаловался на чрезмерное влияние технологических корпораций, которые используют интернет в своих интересах. Это, по его убеждению, полностью противоречит первоначальному замыслу децентрализованной сети.

По мнению разработчика, ситуация ухудшилась с развитием рынка персональных данных и таргетированной рекламы. Компании эксплуатируют пользователей и контролируют информацию, к которой люди имеют доступ. А распространение искусственного интеллекта только усугубило эти проблемы.

My open letter marking the Web’s 35th birthday addresses the erosion of the web’s core values and resulting power imbalances that are influencing transformative technologies, reshaping geopolitics and driving economic shifts. The time to act is now.



👇 https://t.co/BMTl8NXs5o — Tim Berners-Lee (@timberners_lee) March 12, 2024

"Будущее зависит от нашей способности реформировать нынешнюю систему и создать новую, которая действительно будет служить интересам человечества", – написал Бернерс-Ли.

Он добавил, что для достижения этой цели необходимо разрушить интернет-монополии и создать условия, в которых будет процветать разнообразие вариантов.

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