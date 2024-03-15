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Создатель Всемирной паутины недоволен направлением, в котором развивается интернет

Интернет, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 04:36 Фото: pixabay
Создатель Всемирной паутины не испытывает профессионального удовлетворения от направления, в котором развивается интернет. Так, по случаю 35-летия системы World Wide Web, британский разработчик Тим Бернерс-Ли 12 марта обратился к общественности с открытом письмом, сообщает Zakon.kz.

В своем блоге на платформе Medium изобретатель пожаловался на чрезмерное влияние технологических корпораций, которые используют интернет в своих интересах. Это, по его убеждению, полностью противоречит первоначальному замыслу децентрализованной сети.

По мнению разработчика, ситуация ухудшилась с развитием рынка персональных данных и таргетированной рекламы. Компании эксплуатируют пользователей и контролируют информацию, к которой люди имеют доступ. А распространение искусственного интеллекта только усугубило эти проблемы.

"Будущее зависит от нашей способности реформировать нынешнюю систему и создать новую, которая действительно будет служить интересам человечества", – написал Бернерс-Ли.

Он добавил, что для достижения этой цели необходимо разрушить интернет-монополии и создать условия, в которых будет процветать разнообразие вариантов.

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