Создатель Всемирной паутины недоволен направлением, в котором развивается интернет

В своем блоге на платформе Medium изобретатель пожаловался на чрезмерное влияние технологических корпораций, которые используют интернет в своих интересах. Это, по его убеждению, полностью противоречит первоначальному замыслу децентрализованной сети.

По мнению разработчика, ситуация ухудшилась с развитием рынка персональных данных и таргетированной рекламы. Компании эксплуатируют пользователей и контролируют информацию, к которой люди имеют доступ. А распространение искусственного интеллекта только усугубило эти проблемы.

My open letter marking the Web’s 35th birthday addresses the erosion of the web’s core values and resulting power imbalances that are influencing transformative technologies, reshaping geopolitics and driving economic shifts. The time to act is now.



