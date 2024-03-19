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Представлен проект крупнейшего в мире самолета, в разработку которого уже вложили более 100 млн долларов

Технологии, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 02:30 Фото: Radia
Американская компания Radia (штат Колорадо) поделилась 17 марта планом разработки уникального самолета, который по своим размерам будет самым большим в мире. Самолет-гигант обещает произвести революционные изменения в секторе возобновляемых источников энергии, сообщает Zakon.kz.

Размах крыльев будущего Windrunner достигает 80 м, а кабина пилотов находится в верхней части фюзеляжа. Объем грузового отсека превышает 8200 кубометров. В нем могут транспортироваться лопасти весом более 72 т.

Учитывая, что лопасти некоторых ветроэлектрических установок могут достигать 140 м в длину, доставка таких деталей по суше практически невозможна. Углы слишком узкие, а мосты слишком низкие. Даже лезвия вдвое меньшего размера представляет для водителей логистический кошмар. Иногда за процессом перевозки довольно страшно наблюдать.

Поэтому задача нового самолета – упростить перемещение лопастей между производителем и электростанцией. При этом судно сможет использовать короткие взлетно-посадочные полосы длиной 800 м. Помимо этого, огромная мощность самолета может найти ценное применение в других секторах, включая транспортировку тяжелой военной техники.

Руководство Radia планирует выпустить свой первый Windrunner в течение четырех лет. В проект уже вложили более 100 млн долларов.

Также в начале месяца в Японии запустили в производство летающий электромобиль SkyDrive. Новинку планируют применить в 2025 году на выставке Expo в Осаке.

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Алия Абди
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