Представлен проект крупнейшего в мире самолета, в разработку которого уже вложили более 100 млн долларов

Американская компания Radia (штат Колорадо) поделилась 17 марта планом разработки уникального самолета, который по своим размерам будет самым большим в мире. Самолет-гигант обещает произвести революционные изменения в секторе возобновляемых источников энергии, сообщает Zakon.kz.

Размах крыльев будущего Windrunner достигает 80 м, а кабина пилотов находится в верхней части фюзеляжа. Объем грузового отсека превышает 8200 кубометров. В нем могут транспортироваться лопасти весом более 72 т.

Учитывая, что лопасти некоторых ветроэлектрических установок могут достигать 140 м в длину, доставка таких деталей по суше практически невозможна. Углы слишком узкие, а мосты слишком низкие. Даже лезвия вдвое меньшего размера представляет для водителей логистический кошмар. Иногда за процессом перевозки довольно страшно наблюдать.

Поэтому задача нового самолета – упростить перемещение лопастей между производителем и электростанцией. При этом судно сможет использовать короткие взлетно-посадочные полосы длиной 800 м. Помимо этого, огромная мощность самолета может найти ценное применение в других секторах, включая транспортировку тяжелой военной техники.

Guess what can fit inside the world’s largest plane.



Click to unveil what Radia's colossal WindRunner will carry: https://t.co/maPHQ6UWqQ#largestplane #aircraft pic.twitter.com/85q3VugxV7 — Tech Explorers (@Myelectricspar1) March 17, 2024

Руководство Radia планирует выпустить свой первый Windrunner в течение четырех лет. В проект уже вложили более 100 млн долларов.

Также в начале месяца в Японии запустили в производство летающий электромобиль SkyDrive. Новинку планируют применить в 2025 году на выставке Expo в Осаке.