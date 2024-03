Представлен проект крупнейшего в мире самолета, в разработку которого уже вложили более 100 млн долларов

Размах крыльев будущего Windrunner достигает 80 м, а кабина пилотов находится в верхней части фюзеляжа. Объем грузового отсека превышает 8200 кубометров. В нем могут транспортироваться лопасти весом более 72 т.

Учитывая, что лопасти некоторых ветроэлектрических установок могут достигать 140 м в длину, доставка таких деталей по суше практически невозможна. Углы слишком узкие, а мосты слишком низкие. Даже лезвия вдвое меньшего размера представляет для водителей логистический кошмар. Иногда за процессом перевозки довольно страшно наблюдать.

Поэтому задача нового самолета – упростить перемещение лопастей между производителем и электростанцией. При этом судно сможет использовать короткие взлетно-посадочные полосы длиной 800 м. Помимо этого, огромная мощность самолета может найти ценное применение в других секторах, включая транспортировку тяжелой военной техники.

