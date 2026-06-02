Жалобы на дорогую воду повлияли на улучшения в аэропортах Турции

После жалоб пассажиров в аэропортах Турции начали устанавливать бесплатные диспенсеры с водой, сообщает Zakon.kz.

По данным Airport Haber, работы уже завершили в 14 аэропортах. Закупка и монтаж оборудования продолжаются еще в 32.

"В итоге бесплатная вода появится во всех 58 аэропортах страны", – говорится в публикации.

Диспенсеры размещают в зонах регистрации, досмотра, ожидания, прилета и вылета. В новом аэропорту Стамбула Сабиха Гёкчен (ISG) их уже 21.

Havalimanlarında ücretsiz su uygulaması başlıyor – Turizm Aktüel https://t.co/S2ibrcfUVB — turizmaktuel (@turizmaktuel) May 31, 2026

Проект запустили после жалоб пассажиров на высокие цены бутилированной воды. Известно, что за самую дешевую бутылку воды объемом 0,33 литра необходимо заплатить 90 лир.

На днях в аэропорту Газиантепа открылся новый магазинчик, где продавали воду по 50 турецких лир, но владельцу запретили так существенно снижать цены.

📌Havalimanlarında her dönem eleştiri konusu olan fahiş fiyat politikası, bu kez yasaklamayla gündemde. Havalimanında ucuz su ve sandviç satımına yasak getirildihttps://t.co/pGvN4tywf9 pic.twitter.com/h51NUOhW6T — Yeniçağ (@YenicagGazetesi) June 2, 2026

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