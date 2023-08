Видео: топовые теннисисты рассказали, о ком из игроков хотели бы посмотреть реалити-шоу

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Теннисисты рассказали, кого из своих коллег хотели бы увидеть в реалити-шоу.

"Крис Юбэнкс", – сказала американская теннисистка Кори Гауфф в видео, опубликованном в соцсетях турнира.

"Реалити-шоу? Что в духе "Семейства Кардашьян"? Ради интереса я бы хотела увидеть жизнь Надаля", – ответила гречанка Мария Саккари.

"Если бы я была перед камерой, шоу закрыли бы в первые 20 минут. Вообще, многие могли бы стать героями реалити-шоу. Знаете что? Крис Юбэнкс. Мне кажется, Тиафо тоже очень забавный", – высказалась белорусская спортсменка Виктория Азаренко.

"Я даже "Break Point" ещё не смотрел, так что не знаю", – признался британец Энди Маррей.

"Ник Кирьос и Бенуа Пэр", – сказала украинская теннисистка Элина Свитолина.

"Фрэнсис Тиафо, 100%", – ответила американка Джессика Пегула.

"Наверное, себя самого", – в шутку добавил американский спортсмен Фрэнсис Тиафо.

