Кубок Дэвиса: Синнер одержал волевую победу над Джоковичем в полуфинальном противостоянии Италия – Сербия

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

В первом матче полуфинальной встречи второй номер сборной Италии Лоренцо Музетти (27 АТР) неожиданно уступил Миомиру Кецмановичу (55 АТР) со счетом 7:6 (9:7), 2:6, 1:6. Таким образом, счет в противостоянии двух сборных стал 1:0 в пользу национальной команды Сербии.

Матч продолжался 2 часа 24 минуты, Музетти сделал девять эйсов, допустил три двойных ошибки и 29 невынужденных. Миомир Кецманович пять раз подал навылет, не допустил двойных ошибок, но сделал 19 невынужденных.

Во второй игре дня четвертый номер мирового рейтинга Янник Синнер в упорной борьбе одолел первую ракетку мира Новака Джоковича – 6:2, 2:6, 7:5.

Теннисисты провели на корте 2 часа 32 минуты. По ходу встречи Янник Синнер выполнил 12 эйсов, реализовал три брейк-пойнта из четырех и допустил пять двойных ошибок. На счету Новака Джоковича – шесть подач навылет, два реализованных брейк-пойнта из девяти и одна двойная ошибка.

После двух одиночных матчей счет в противостоянии Италии и Сербии равный – 1:1. Финалист Кубка Дэвиса определится в матче парного разряда Симоне Ботелли/Лоренцо Сонего (Италия) – Новак Джокович/Душан Лайович (Сербия).

After saving THREE match points @janniksin levels the tie for Italy 🤯



He beats @DjokerNole 6-2 2-6 7-5 🇮🇹#DavisCupFinals | @federtennis pic.twitter.com/Elaf8OQGxX