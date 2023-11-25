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Кубок Дэвиса: Синнер одержал волевую победу над Джоковичем в полуфинальном противостоянии Италия – Сербия

Кубок Дэвиса: Синнер одержал волевую победу над Джоковичем в полуфинальном противостоянии Италия – Сербия Фото: atptour.com
В Малаге (Испания) проходят полуфинальные матчи между сборными Италии и Сербии. Во второй игре противостояния встретились лидеры обеих команд – Новак Джокович и Янник Синнер, сообщает Zakon.kz.

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В первом матче полуфинальной встречи второй номер сборной Италии Лоренцо Музетти (27 АТР) неожиданно уступил Миомиру Кецмановичу (55 АТР) со счетом 7:6 (9:7), 2:6, 1:6. Таким образом, счет в противостоянии двух сборных стал 1:0 в пользу национальной команды Сербии.

Матч продолжался 2 часа 24 минуты, Музетти сделал девять эйсов, допустил три двойных ошибки и 29 невынужденных. Миомир Кецманович пять раз подал навылет, не допустил двойных ошибок, но сделал 19 невынужденных.

Во второй игре дня четвертый номер мирового рейтинга Янник Синнер в упорной борьбе одолел первую ракетку мира Новака Джоковича – 6:2, 2:6, 7:5.

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Теннисисты провели на корте 2 часа 32 минуты. По ходу встречи Янник Синнер выполнил 12 эйсов, реализовал три брейк-пойнта из четырех и допустил пять двойных ошибок. На счету Новака Джоковича – шесть подач навылет, два реализованных брейк-пойнта из девяти и одна двойная ошибка.

После двух одиночных матчей счет в противостоянии Италии и Сербии равный – 1:1. Финалист Кубка Дэвиса определится в матче парного разряда Симоне Ботелли/Лоренцо Сонего (Италия) – Новак Джокович/Душан Лайович (Сербия).

Янник Синнер стал первым теннисистом, который сыграл с 24-кратным чемпионом турниров "Большого шлема" Новаком Джоковичем трижды за 11 дней.

Ранее рекорд по частоте проведения трех матчей с сербом принадлежал британцу Энди Маррею: он в 2016 году сыграл три встречи с Джоковичем за 28 дней. Тогда спортсмены играли друг с другом на "Мастерсах" в Мадриде и Риме, а затем на "Ролан Гаррос", все матчи прошли с 8 мая по 5 июня.

За последние 11 дней Янник Синнер и Новак Джокович проводят третью официальную встречу: теннисисты играли на групповом этапе Итогового турнира ATP в ночь с 14 на 15 ноября, затем в ночь с 19 на 20 ноября встретились в финале, а сегодня, 25 ноября, провели матч в рамках полуфинала Кубка Дэвиса.

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