Ассоциация теннисистов-профессионалов официально анонсировала турнир АТР-250 в Алматы

Мы уже сообщали о переносе турнира АТР-250 из Астаны в Алматы. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту Zakon.kz рассказал вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев.

Также, по официальной информации пресс-службы АТР, в календарь тура возвращается турнир в Хихоне (Испания), состоявшийся в 2022 году, но не проводившийся в сезоне-2023. В 2024 он пройдет в одно время с турниром в Меце 3-9 ноября.

