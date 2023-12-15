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Ассоциация теннисистов-профессионалов официально анонсировала турнир АТР-250 в Алматы

Ассоциация теннисистов-профессионалов официально анонсировала турнир АТР-250 в Алматы Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
Пресс-служба ATP сообщила об изменениях в календаре на 2024 год. Турнир категории ATP-250, проходивший ранее в Астане, в сезоне-2024 состоится в Алматы. Соревнования пройдут 14-20 октября на Almaty Arena, сообщает Zakon.kz.

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Мы уже сообщали о переносе турнира АТР-250 из Астаны в Алматы. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту Zakon.kz рассказал вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев.

"Алматы – это столица тенниса в Казахстане. Да, современное развитие тенниса в Казахстане происходит в Астане, а зарождался теннис в республике именно в Алматы еще в 1930 годы. Сейчас в Алматы находится очень много теннисных клубов, любителей этой игры, болельщиков – поэтому логично провести такого уровня турнир и в Алматы. Правда, в Южной столице нет такого специализированного теннисного центра, как в Астане, но мы будем готовы переоборудовать "Алматы Арену" или "Халык Арену" под теннисный турнир".Диас Доскараев

Также, по официальной информации пресс-службы АТР, в календарь тура возвращается турнир в Хихоне (Испания), состоявшийся в 2022 году, но не проводившийся в сезоне-2023. В 2024 он пройдет в одно время с турниром в Меце 3-9 ноября.

Ранее Елена Рыбакина стала лидером сезона-2023 по выигранным тай-брейкам. 

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