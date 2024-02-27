Ждем сенсацию? Молодой казахстанец вступает в борьбу в Дубае

Сегодня на АТР 500 в Дубае будет играть наш новоявленный соотечественник – Александр Шевченко. А его выход во второй круг будет сродни сенсации. В соперники ему достался один из самых топовых теннисистов мира.

Даниил Медведев (Россия) – Александр Шевченко (Казахстан). 27 февраля, 21:00 (время Астаны)

23-летний Шевченко, новоявленный казахстанец, в мировом рейтинге идет на 47 месте и считается одним из прогрессирующих теннисистов. Этот сезон он начал также с Australian Open, где не задержался дольше первого круга, а затем провел еще четыре турнира.

П1 – 1.07, П2 – 7.49. А вот самый высокий коэффициент предлагается на сенсационную победу казахстанца в трех сетах – 1:2 – 13.

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Фото: Olimpbet

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Сумит Нагаль (Индия) – Лоренцо Сонего (Италия). 27 февраля, 22:20

Интересное противостояние станет закрытием сегодняшнего игрового дня в Дубае. В нем сойдутся теннисисты, что называется, подающие надежды.

28-летний Лоренцо Сонего (АТР 48) в этом году выступает только на "Мастерсах". Правда ни на одном пока не проходил дальше второго круга. В последнем матче в Дохе итальянец проиграл 2:6, 5:7 россиянину Павлу Котову (АТР 63).

П1 – 2.51, П2 – 1.5. Вероятнее всего, Сонего пройдет Нагала с уверенной минусовой форой – (-4.5) – 2.7.

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