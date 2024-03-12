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Путинцева на Индиан-Уэллс: проиграть Свентек или сотворить сенсацию

Ига Свентек (Польша) – Юлия Путинцева (Казахстан). 13 марта, 08:00 (время Астаны) Фото: Olimpbet
На американском "тысячнике" уже случилась инфо-бомба. Лидер мужского рейтинга Новак Джокович впервые проиграл лаки-лузеру, не входящему даже в топ-100. Сможет ли казахстанка Юлия Путинцева стать автором другой громкой победы в поединке с первой ракеткой мира?

Ига Свентек (Польша) – Юлия Путинцева (Казахстан). 13 марта, 08:00 (время Астаны)

На "тысячнике" в США осталась только одна представительница Казахстана. И лишь сенсация спасет ее от вылета в матче 1/8-й финала. В последней встрече 29-летняя Путинцева, занимающая 79 место в рейтинге WTA, обыграла американку Мэдисон Киз (6:4, 6:1).

На турнире в Штатах казахстанка уже одержала три уверенные победы, расправившись с соперницами в двух сетах. Но самой рейтинговой ее оппоненткой была россиянка Екатерина Александрова, входящая в топ-16. Теперь же Юлии предстоит сыграть с сильнейшей теннисисткой планеты.

Для 22-летней Иги Швентек встреча с Путинцевой станет на турнире второй. В двух первых играх она отдавала соперницам геймы лишь в первых партиях, а вторые выигрывала всухую. Сначала представительница Польши выбила из борьбы американку Даниэль Коллинс (6:3, 6:0), а затем оставила не у дел чешку Линду Носкову (6:4, 6:0).

После того, как с турнира снялась его прошлогодняя чемпионка из Казахстана Елена Рыбакина, Свентек является главной претенденткой на титул. В этом году она уже успела выиграть трофей в Дохе. А затем неожиданно оступилась в полуфинале в Дубае, после чего отдыхала почти три недели и вернулась на корт, полная сил.

Путинцева находится в прекрасной для себя форме и выход в 1/8-ю на "тысячнике" прекрасный для нее показатель. Ранее она смогла дойти до четвертьфинала лишь на турнире WTA 250 в Таиланде. Далее же на более престижных соревнованиях не могла пройти сито квалификации.

Теннисистки пересекались дважды, в обоих случаях Свентек побеждала в двух сетах. Путинцева является для нее удобной соперницей. Даже если казахстанка выдаст свой максимум, то сможет обыграть полячку только если у той будут какие-либо проблемы.

Эксперты Olimpbet считают, что Свентек однозначно выйдет в четвертьфинал – П1 – 1.02, П2 – 13. А вот самый высокий коэффициент предлагается на то, что Путинцева отдаст именитой сопернице лишь один сет и выиграет встречу – 25.

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Бен Шелтон (США) – Янник Синнер (Италия). 13 марта, 06:00

Бен Шелтон (США) – Янник Синнер (Италия). 13 марта, 06:00, ##imageAlt##

Фото: Olimpbet

В мужском розыгрыше турнира хорошие перспективы открылись у третьей ракетки мира Янника Синнера после того, как Новак Джокович сенсационно проиграл лаки-лузеру. И в этом сезоне пока никто в Туре не может похвастать таким результатом, как 22-летний итальянец.

Синнер проводит всего лишь третий турнир, но идет со стопроцентным результатом. Он выиграл два предыдущих соревнования – сначала Australian Open, а затем ATP 500 в Роттердаме. Его победная серия в 2024-м составляет 14 матчей. В последней встрече он в двух сетах выбил 25-ю ракетку мира из Германии Яна-Леннарда Штруффа (6:3, 6:4).

Его ближайший соперник, Бен Шелтон, занимающий 16 место в рейтинге, такими результатами похвастать не может. Он доходил лишь до полуфиналов в менее престижных турнирах. А на домашнем корте в последнем матче повозился с менее рейтинговым аргентинцем Франсиско Черундоло (7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:5).

По статистике Шелтон – явный аутсайдер против Синнера, но он обладает хорошими физическими данными и известен своей способностью проводить длинные матчи. Это может сыграть против итальянца, который не проигрывал с прошлого года и способен дать слабину. Тем более, что у американца, за которого болеют трибуны, еще и очень мощная подача.

Аналитики Olimpbet отдают в этом матче предпочтение Синнеру – П1 – 5.16, П2 – 1.16. Но, учитывая форму Шелтона, матч может получиться затяжным Тот (21.5) Б – 1.9.

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