Ремейк прошлогоднего финала: сможет ли Соболенко снова обыграть Швёнтек?

На турнире WTA 1000 в Мадриде сегодня состоится матч, в котором сойдутся первая и вторая ракетки мира.

Ига Швёнтек (Польша) – Арина Соболенко (Беларусь). 4 мая, 21:30 (время Астаны)



Повторением прошлогоднего финала станет матч за чемпионский титул в Мадриде. В 2023-м представительница Беларуси обыграла польку в трех сетах (6:3, 3:6, 6:3). В этом году она защищает титул в статусе второй ракетки мира, тогда как оппонентка возглавляет мировой рейтинг.



В полуфинале Соболенко выбила из борьбы казахстанку Елену Рыбакину. Она проиграла первый сет, но совершила мощный камбэк (1:6, 7:5, 7:6 (7:5)), причем во втором сете поначалу снова уступала. Да, во многом Рыбакина сама была виновата, в том числе в проигранном тай-брейке.



Интересно, но именно матч против Рыбакиной, четвертой ракетки мира, которую очень непросто обыграть, можно назвать для Соболенко лучшим на турнире. По пути к финалу она провела пять встреч и лишь в 1/4 закончила рано, так как ее соперница Мирра Андреева снялась во втором сете. Все остальные победы Арина брала в трех партиях, проводя на корте по 2,5 часа. При этом в топ-10 из всех оппоненток входила только Рыбакина.



Что касается первой ракетки мира, ее путь к финалу был другим. Из пяти матчей она отдала один сет только Беатрис Хаддад Майе в четвертьфинале, а остальные победы одержала в двух партиях. В полуфинале Ига разгромила Мэдисон Киз (6:1, 6:3) всего за час.



На грунте Швёнтек чувствует себя, как рыба в воде, она завоевала на этом покрытии немало титулов. Это будет ее третий финал в нынешнем сезоне – в двух предыдущих она одержала победы.



Эксперты Olimpbet считают, что полноценного ремейка не будет, и на этот раз титул заберет Свентек – П1 – 1.29, П2 – 3.61. Соболенко не должна сдаться без боя, и на то, что она заберет один сет, предлагается коэффициент 3.85.



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