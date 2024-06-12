Телевизионные просмотры финалов "Ролан Гаррос-2024" снизились по сравнению с 2023 годом

Стали известны данные о телепросмотрах мужского и женского финалов "Ролан Гаррос-2024" во Франции и США. Цифры демонстрируют снижение интереса зрителей к теннисным матчам, сообщает Zakon.kz.

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Во Франции мужской финал посмотрели 4,3 млн человек (для сравнения: в 2023-м – 4,8 млн), женский – 2,1 млн (в 2023-м – 2,2).

В США мужской разряд Открытого чемпионата Франции по теннису посмотрело чуть больше 1,6 млн зрителей, а в женском был зафиксирован худший результат за всю историю – всего 756,000 зрителей.

В женском одиночном разряде "Ролан Гаррос-2024" теннисистка из Польши Ига Швёнтек завоевала свой четвертый титул на этом турнире (2020, 2022, 2023, 2024). В финале лидер мирового рейтинга разгромила итальянку Ясмин Паолини со счетом 6:2, 6:1, которая впервые в карьере вышла в финал турнира "Большого шлема". В четвертьфинале Паолини выбила из грунтового мейджора нашу Елену Рыбакину.





В мужском одиночном разряде Карлос Алькарас обыграл олимпийского чемпиона 2020 года четвертую ракетку мира немца Александра Зверева (6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2). Благодаря данной победе Карлос стал самым молодым обладателем трех "Шлемов" на разных покрытиях.

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Кроме того, в этом году зафиксирована низкая посещаемость "Ролан Гаррос". К примеру, на мужском полуфинале (Зверев – Рууд) большая часть трибун пустовала.

Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира французская теннисистка, а ныне директор "Ролан Гаррос" Амели Моресмо высказалась о низкой посещаемости турнира в 2024 году.

"У меня есть несколько идей по преодолению этой ситуации. Я не собираюсь предлагать чудодейственное решение, нам нужно все обсуждать. Конечно, мы недовольны тем, что увидели во втором полуфинале в пятницу. Я не знаю, почему так произошло, я не могу залезть людям в головы. Тенденция последних лет, которую я наблюдаю, состоит в том, что люди покупают билеты на весь день, но не остаются на кортах более чем на пять, шесть, семь, восемь и более часов. Мы искали решения, позволяющие другим людям приходить, когда они уходят. При этом на стадионе тоже есть жизнь: множество других мероприятий, которые могут привлечь семьи, напитки, еда, не только матчи… Это непростая задача. Одно из решений, которое мы пробовали, состоит в том, чтобы человек занимал билет, когда кто-то уезжал, но, к сожалению, мы видели не совсем гражданское поведение. Например, люди не хотели покидать места, когда владелец билета возвращался", – сказала Моресмо на пресс-конференции.

Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала видео в честь новой первой ракетки мира – итальянского теннисиста Янника Синнера.

