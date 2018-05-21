Дияс прошла во второй раунд соревнований в Страсбурге

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс преодолела барьер первого раунда соревнований в Страсбурге, обыграв в двух сетах польку Катажину Питер, — 6/2, 6/4, пишет Sports.kz.

Матч продлился 1 час 11 минут. 54-я ракетка мира, 24-летняя Зарина, записала в свой актив четыре брейка и восемь эйсов, один раз ошибившись при подаче. 27-летняя Питер, занимающая 382-ю позицию в мировой классификации, один раз взяла подачу соперницы, сделала один эйс и две двойные ошибки. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.

Во втором круге турнира Internationaux de Strasbourg Дияс сразится либо венгеркой Тимеа Бабош, либо с француженкой Фионой Ферро.



