Головкин мог бы хорошо заработать на бое с Чавесом-младшим
21 мая 2018, 06:58
При лучшем сценарии оба боксера могут заработать хорошие деньги.
Журналист Boxingnews24.com Дэн Эмброуз считает, что потенциальный бой с Хулио Сесаром Чавесом-младшим (50-3-1, 32 КО) может быть выгоден Геннадию Головкину (38-0-1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
«Это похоже на сумасшедший сон, на который надеется Чавес, но этого боя нельзя исключать. Вполне вероятно, Чавес может сделать денежный бой с Головкиным. При лучшем сценарии оба боксера могут заработать хорошие деньги на HBO PPV. Чавес по-прежнему является узнаваемым именем для обычных любителей бокса, которые будут заинтересованы в том, чтобы заплатить за его бой с GGG. Бой с Чавесом стал бы денежным для Головкина, но только если бывшая мексиканская звезда заинтересована в своей карьере и добудет две или три хорошие победы», — пишет Эмброуз.
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