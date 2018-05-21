В РК изменились сроки по уплате налогов

Обязательным условием для предоставления отсрочки или рассрочки является предоставление под залог имущества налогоплательщика или третьего лица, либо наличие банковской гарантии.

С 1 января 2018 года выступили в силу изменения Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» том числе касающиеся понятия и порядка изменения сроков исполнения налогового обязательства, сообщает Zakon.kz.

Как пояснил руководитель отдела принудительного взимания Управления государственных доходов по Алмалинскому району Алматы Е. Магзымбеков, глава 6 Налогового кодекса предусматривает нормы по изменению сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов или плат.

Согласно Налоговому кодексу изменение срока исполнения налогового обязательства по уплате налогов и плат может быть предоставлено в виде отсрочки, позволяющей перенести срок уплаты налогов с единовременной уплатой налогов на срок до шести месяцев, а также рассрочки с ежемесячной либо ежеквартальной уплатой сумм налогов до трех лет.

Также, в п. 2 статьи 51 Налогового кодекса предусмотрены основания, при наличии одного из которых налогоплательщик может обратиться с заявлением об изменении сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов и плат.

Это происходит в случаях:

- причинения налогоплательщику ущерба в результате непреодолимой силы (чрезвычайные ситуации социального, природного, техногенного, экологического характера, военные действия и иные обстоятельства непреодолимой силы);

- производства или реализации товаров, работ или услуг, носящих сезонный характер;

- имущественного положения физического лица, не состоящего на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя (без учета имущества, на которое в соответствии с законодательством Республики Казахстан не может быть обращено взыскание), исключает возможность единовременной уплаты налога;

- принятия судом решения о применении процедуры урегулирования неплатежеспособности;

- если основной вид деятельности налогоплательщика относится к отрасли экономики, имеющей стратегическое значение;

- представления налогоплательщиком дополнительной налоговой отчетности;

- согласия налогоплательщика с суммами начисленных налогов или плат, указанных в уведомлении о результатах проверки. Как отмечается, положения настоящего подпункта не распространяются на налогоплательщиков, период с даты регистрации которых в качестве налогоплательщика до даты подачи заявления о предоставлении отсрочки или рассрочки составляет не менее пяти лет.

Вместе с тем, обязательным условием для предоставления отсрочки или рассрочки является предоставление под залог имущества налогоплательщика или третьего лица, либо наличие банковской гарантии.

«Тем самым, при наличии одного из оснований, предусмотренных п. 2 ст. 51 Налогового кодекса, налогоплательщик вправе обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки с приложением предполагаемого графика по уплате налога, отчета оценщика об оценке рыночной стоимости имущества, предоставляемого в залог, либо договора банковской гарантии, заключенного между банком-гарантом и налогоплательщиком и перечня контрагентов-дебиторов с указанием цен договоров», - подчеркнул Магзымбетов.

Более подробную информацию о порядке изменения сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов можно получить по адресу: г. Алматы, пр. Абылай хана, 93/95, 217 кабинет, либо по телефону 267-15-48.

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