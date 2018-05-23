В РК будут развивать институт рискового финансирования

Отсутствие доступных венчурных инвестиций делает инновационную деятельность непривлекательной.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты одобрили в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам рискового (венчурного) финансирования», передает корреспондент Zakon.kz.

Представляя документ мажилисменам, министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек отметил, что сегодня в РК рынок венчурного финансирования практически отсутствует.

«Наши инвесторы, которые занимаются венчурным финансированием, вкладывают инвестиции через иностранные юрисдикции. Там они получают соответствующие налоговые льготы, используют зарубежное законодательство для структурирования сделок по венчурному финансированию. Отсутствие доступных венчурных инвестиций делает инновационную деятельность непривлекательной», - сказал он.

Как уточнил глава ведомства, идеальный рынок венчурного инвестирования является, по сути, единым полем активных денежных средств, на которое попадают семена перспективных проектов. Большая часть, из которых отмирает, но единичные выстреливающие проекты покрывают расходы рынка в целом и, в конечном счете, увеличивают его капитализацию.

В то же время министр обозначил главную цель рассматриваемого законопроекта.

«Первое, создать правовую базу для развития венчурного финансирования, в том числе путем внедрения в казахстанское право новых договорных конструкций и инструментов. Второе, дополнить систему государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности мерами по софинансированию казахстанских венчурных фондов», - пояснил Ж. Касымбек.

По его словам, законопроект можно условно разделить на два блока поправок.

«Первый блок поправок закладывает правовую основу деятельности венчурных фондов. В частности, предусмотрено введение дополнительных понятий, являющихся особенностью венчурного финансирования. Это венчурный фонд, венчурное финансирование, венчурный управляющий; главным признаком венчурного фонда является аккумулирование денег и иного имущества и осуществление деятельности только по венчурного финансированию. Устанавливаются формы, в которых могут создаваться венчурные фонды. Это АО, хозяйственные товарищества, а также простые товарищества без образования юридического лица», - проинформировал руководитель министерства.

Кроме того, устанавливаются требования к количеству участников венчурного фонда.

«Их должно быть не менее двух. Устанавливаются требования к венчурному управляющему. Это должно быть юридическое лицо. Оно одновременно должно быть участником фонда. Устанавливается также запрет для венчурных фондов рекламировать свою деятельность среди широких слоев населения. Вводятся новые формы соглашений, которые могут заключать венчурные фонды и их портфельные компании. Это акционерное соглашение для венчурного фонда в форме АО или соглашение об осуществлении прав участников в случае когда венчурный фонд учрежден в форме хозяйственного товарищества. Данными соглашением участники фонда могут договариваться между собой для выстраивания единой тактики инвестирования, голосования и согласовывать другие условия управления активами фонда», - сказал он.

Кроме того, по его данным, венчурные фонды и портфельные компании смогут заключать опционный договор и соглашение об опционе. Также предоставляется возможность включать в договоры положения о заверениях и гарантиях, нарушение которых дает право инвестору требовать расторжения договора и возмещения убытков.

«Второй блок поправок призван дополнить меры господдержки индустриально-инновационной деятельности новым механизмом госсофинансирования в венчурные фонды. Они предусматривают включение венчурного фонда в качестве элемента индустриально-инновационной инфраструктуры; возможность софинансирования государством венчурных фондов через институты развития и другие национальные компании. Конкретный перечень институтов развития и других компаний квазигосударственного сектора, которые вправе будут софинансировать венчурные фонды будет утверждаться уполномоченным органом в области господдержки индустриально-инновационной деятельности совместно с уполномоченным органом соответствующей отрасли», - сообщил глава ведомства.

Как добавил Ж. Касымбек, отдельно предусматривается, что при осуществлении госаудита и финансового контроля предоставления и реализации мер господдержки в виде софинансирования венчурных фондов учитываются весь портфель софинасируемого венчурного фонда в целом.

«Данный блок поправок также включает изменения и дополнения в Предпринимательский кодекс уточняющего и технического характера. От принятия законопроекта мы ожидаем стимулирование возникновения частного рынка венчурного капитала; развитие собственной экосистемы разработчиков цифровых и других инновационных решений; повышение инновационной активности реального сектора; привлечение иностранных инвестиций; приток интеллектуальных ресурсов. Этот проект закона является важным шагом для привлечения внутренних и иностранных инвестиций в инновационную деятельность», - заключил министр.

Ксения Давыдова, Астана.