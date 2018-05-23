Нигматулин: Закон о соцобеспечении направлен на выполнение поручений Президента

В результате выполнения данной инициативы Главы государства у не менее чем трети работников страны - а это более двух миллионов человек - вырастет заработная плата без увеличения нагрузки на работодателей.

На пленарном заседании Мажилиса под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили во втором чтении законодательные поправки по вопросам социального обеспечения, сообщает Zakon.kz.

Председатель Мажилиса акцентировал внимание на важности одобренных новшеств для казахстанцев.

«Законопроект способствует реализации второй социальной инициативы Президента, которая направлена на снижение в 10 раз налоговой нагрузки для низкооплачиваемых работников», - подчеркнул Н. Нигматулин.

Соответствующие поправки вносятся в Налоговый кодекс и в закон о введении в действие Налогового кодекса. Предлагается корректировка налогооблагаемого дохода на 90% в сторону уменьшения и обложение индивидуального подоходного налога по ставке 10% для категории работников, чей доход не превышает 25-кратного размера МРП в месяц. Данная норма вводится в действие с 1 января 2019 года.

В результате выполнения данной инициативы Главы государства у не менее чем трети работников страны - а это более двух миллионов человек - вырастет заработная плата без увеличения нагрузки на работодателей.

В ходе работы над законопроектом депутатами также внесены изменения в т. ч. в закон о госпособиях семьям, имеющим детей, которыми предусматривается введение ежемесячного государственного пособия, назначаемого и выплачиваемого лицу, осуществляющему уход за инвалидом первой группы с детства.

Уточняется период назначения и выплаты адресной социальной помощи, конкретизируются условия пролонгации и изменения положений соцконтракта, а также уточняются категории получателей обусловленной денежной помощи.

Предусматривается открытие кабинетов психолого-медико-педагогической коррекционной поддержки детей с ограниченными возможностями в районных центрах.

Предлагается также включить в стаж участия в пенсионной системе периодов ухода за инвалидом I группы, одиноким инвалидом II группы и пенсионером по возрасту, нуждающимся в посторонней помощи, а также престарелым, достигшим восьмидесятилетнего возраста