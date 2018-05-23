Максимальная ставка вознаграждения по новым депозитам физлиц в тенге снизится с 1 июля

В случае резкого изменения конъюнктуры депозитного рынка указанные ставки могут быть пересмотрены советом директоров или единственным акционером АО «КФГД» ‒ Национальным Банком РК.

Совет директоров АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» пересмотрел максимальную ставку вознаграждения, рекомендуемую банкам – участникам системы обязательного гарантирования депозитов, по депозитам в тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КФГД.

«В соответствии с решением Совета директоров АО «КФГД», начиная с 1 июля:

рекомендуемая максимальная ставка вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц в национальной валюте снижается до 12% годовых;

рекомендуемая максимальная ставка вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц в иностранной валюте – сохраняется на прежнем уровне (1% годовых)», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в случае резкого изменения конъюнктуры депозитного рынка указанные ставки могут быть пересмотрены советом директоров или единственным акционером АО «КФГД» ‒ Национальным Банком РК.

В фонде напомнили, что с 1 января 2017 года максимальные ставки вознаграждения по вкладам физических лиц и рекомендуемые банкам – участникам системы гарантирования депозитов к соблюдению, относятся не к номинальным ставкам, а к годовым эффективным ставкам вознаграждения.

АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (КФГД) – организация Национального Банка РК, созданная в 1999 году для защиты прав и законных интересов вкладчиков банков второго уровня.

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