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Подробности ЧП с эскалатором и девочкой в Астане

У ребенка открытый перелом пальца на правой руке и ушибленная рана пальца на левой руке.

Фото : SmartProgress23 мая 2018, 15:28

Стали известны некоторые подробности несчастного случая, произошедшего 22 мая в Астане, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Астаны, 22 мая в центр оперативного управления поступила информация о том, что около 12:45 часов в детскую больницу города доставлена девочка, 2016 года рождения, с телесными повреждениями, полученными во время спуска по эскалатору в центральном рынке Астаны, расположенного по ул.Шоссе Алаш.

"По данному факту полицейскими начато досудебное расследование по ст. 306 ч. 1 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проводятся необходимые мероприятия по выяснению всех обстоятельств данного происшествия", - сообщили в ДВД.

Как объяснила бабушка, они с дочерью и внучкой спускались вниз по эскалатору, внучка вырвалась из рук и села на эскалатор, при спуске у нее зажало пальцы.

Согласно справке из городской детской больницы, девочке причинены телесные повреждения в виде открытого перелома средней фаланги 5-го пальца правой кисти и ушибленная размноженная рана пятого пальца левой кисти.

Во избежание подобных случаев полицейские Астаны рекомендуют четко выполнять правила безопасности при поездках на эскалаторе:

- Быть внимательным при сходе с эскалатора на пол. Детей держать на руках или за руку. Не оставлять их без присмотра, не разрешать самостоятельно перемещаться по эскалатору;

- Стоять на движущейся ленте лицом по направлению движения, держась за поручень рукой;

- Не бежать по движущейся ленте, не сидеть на ступеньках, не прислоняться к неподвижным частям конструкций, не облокачиваться на поручень, не заступать за желтоватые ограничительные линии, указанные на ступенях эскалатора.


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