Ветер сорвал кровлю школы в Жаркенте
Жертв и пострадавших нет. Выезд комиссии запланирован на четверг.
Фото : КЧС МВД РК24 мая 2018, 01:21
Шквальный ветер сорвал кровлю школы в Жаркенте в среду, 23 мая, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу комитета по ЧС МВД Казахстана.
ЧП произошло в 19.05 в Панфиловском районе. Порывами шквального ветра, скорость которого составляла 18 метров в секунду, в порывы — 25 м/с, сорвало кровлю трехэтажного здания средней школы им. Н. Крупскойна на площади 400 квадратных метров.
Жертв и пострадавших нет. Выезд комиссии запланирован на четверг.
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