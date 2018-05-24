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Ветер сорвал кровлю школы в Жаркенте

Жертв и пострадавших нет. Выезд комиссии запланирован на четверг.

Фото : КЧС МВД РК24 мая 2018, 01:21

Шквальный ветер сорвал кровлю школы в Жаркенте в среду, 23 мая, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу комитета по ЧС МВД Казахстана.

ЧП произошло в 19.05 в Панфиловском районе. Порывами шквального ветра, скорость которого составляла 18 метров в секунду, в порывы — 25 м/с, сорвало кровлю трехэтажного здания средней школы им. Н. Крупскойна на площади 400 квадратных метров.

Жертв и пострадавших нет. Выезд комиссии запланирован на четверг.


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