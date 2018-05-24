Димаш Кудайберген выпустил первый клип

Автором музыки к песне стал Muhgal, который также писал песни для Рианны, Ашера, Шакиры, Ne-Yo и других артистов.

Знаменитый казахстанский певец Димаш Кудайберген презентовал первый официальный клип на песню Screaming, передает Zakon.kz.

Автором музыки к песне стал Muhgal, который также писал песни для Рианны, Ашера, Шакиры, Ne-Yo и других артистов.

"Надеюсь, вам понравится", - подписал Димаш видео в Instagram.

За ночь роли собрал более 7 тысяч просмотров.

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