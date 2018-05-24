В Астане сгорело 250 квадратных метров общежития

Обошлось без жертв и пострадавших.

В Астане загорелась кровля здания, переоборудованного под общежитие, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

"Сегодня в 16.25 часов на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что происходит загорание кровли двухэтажного строения переоборудованного под общежитие. Незамедлительно на место вызова направлены силы и средства государственной противопожарной службы в количестве 48 человек пожарных и 14 единиц техники", - говорится в сообщении.

В 16.55 часов оперативными усилиями противопожарных подразделений достигнута локализация пожара. В 17.03 часов пожар был ликвидирован.

Площадь пожара составила 250 кв. метров.

Обошлось без жертв и пострадавших.

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