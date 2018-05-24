В чем секрет успеха фильма с Самал Еслямовой "Айка"

Съёмки проходили в Москве, всего производство фильма длилось шесть лет.

Режиссёр фильма «Айка» Сергей Дворцевой поделился секретами успеха картины с журналистами в Шымкенте, передает МИА «Казинформ».

По его словам, съёмки проходили в Москве, всего производство фильма длилось шесть лет. Актрису на главную роль он выбрал сразу.

«Ключевая идея фильма в том, что как бы ты не хотел обмануть жизнь, законы природы не обойти. Жизнь заставит тебя и «Мать должна кормить ребёнка». Снимали долгих 6 лет. До этого, когда снимали «Тюльпан» 4 года, думал, что это самая долгая картина... Фильм делался под Самал. Я знал, что именно она хорошо исполнит эту роль. Во время съёмок я даже говорил ей, что возможно её отметят какой-нибудь наградой, потому что роль сама по себе сильная. После награждения я говорил с Кейт Бланшетт (член жюри Каннского фестиваля 2018 - прим. авт.), она сказала, что кандидатуру Самал выбрали единогласно», - рассказал С. Дворцевой.

Казахстанцы, к слову, смогут увидеть ленту совсем скоро.