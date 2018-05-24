В чем секрет успеха фильма с Самал Еслямовой "Айка"
Съёмки проходили в Москве, всего производство фильма длилось шесть лет.
Фото : zakon.kz24 мая 2018, 19:54
Режиссёр фильма «Айка» Сергей Дворцевой поделился секретами успеха картины с журналистами в Шымкенте, передает МИА «Казинформ».
По его словам, съёмки проходили в Москве, всего производство фильма длилось шесть лет. Актрису на главную роль он выбрал сразу.
«Ключевая идея фильма в том, что как бы ты не хотел обмануть жизнь, законы природы не обойти. Жизнь заставит тебя и «Мать должна кормить ребёнка». Снимали долгих 6 лет. До этого, когда снимали «Тюльпан» 4 года, думал, что это самая долгая картина... Фильм делался под Самал. Я знал, что именно она хорошо исполнит эту роль. Во время съёмок я даже говорил ей, что возможно её отметят какой-нибудь наградой, потому что роль сама по себе сильная. После награждения я говорил с Кейт Бланшетт (член жюри Каннского фестиваля 2018 - прим. авт.), она сказала, что кандидатуру Самал выбрали единогласно», - рассказал С. Дворцевой.
Казахстанцы, к слову, смогут увидеть ленту совсем скоро.
«Фильм пока показали один раз в Каннах, поэтому российская и казахстанская публика его не знает. В Каннах был показан черновой вариант, мы еще работаем над картиной и представим широкой публике примерно осенью», - сказал режиссёр.
В планах - снять фильм в Казахстане. Попадёт ли он на фестиваль в Каннах или в Оскаровский лист, Сергей Дворцевой пока не загадывает.«Насчёт съёмок фильма в Казахстане идей много, пока о чем не знаем, это будет игровой художественный фильм. Это все-таки моя родина, и я бы хотел здесь сделать фильм... Я бы с удовольствием поработал с нашими актёрами, если они смогут, потому что со мной очень сложно работать... Я ставлю перед собой цели, что надо делать хорошие фильмы, сильные картины, а будут ли они отмечаться в Каннах или на Оскаре, конечно, будем стремиться», - поделился мастер. С. Дворцевой рассказал и о секретах успеха «Айки».«Финансы тут вообще ни причём. Фильм может стоить, допустим, 100 тысяч рублей или 100 миллионов долларов, но он должен быть определённого художественного качества. Потому что Каннский фестиваль - это искусство кино, речь не идёт о коммерции. Попасть в Канны очень сложно, это 20 лучших фильмов мира. Из 10 тысяч идёт первый отбор. Остаётся 2000, и из этих 2000 остаётся 20 мест. Это сложно, но возможно. Надо просто добиваться. Секрет успеха в том что мы очень много работаем. Многие думают, что кино - это танцы и веселье, но это не так. Это очень тяжёлая работа, тяжелейший труд», - заключил С. Дворцевой.
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