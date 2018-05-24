Мать погибшей Томирис обратилась к Генпрокурору

Свое обращение Жанна Ахметова опубликовала в Instagram.

Мать погибшей Томирис Байсафа обратилась к Генеральному прокурору Кайрату Кожамжарову, сообщает Zakon.kz.

Свое обращение Жанна Ахметова опубликовала в Instagram.

"Говорят, что когда поделишься болью, она становится капельку меньше. Попробую. Умом я понимаю надо смирится с утратой...Понять случившееся. Принять действительность. Но так невыносимо больно внутри.. одна сплошная огромная боль. Кому, кому, кому это можно было сделать???? Кому... Мы любили друг друга 21 год... мы взрослели вместе, мы обнимались, мы видели очертания еще одного покоренного рубежа в виде МГИМО, мы радовались, мы мечтали, мы гордились собой, мы вместе любили море, мы жили... Любимый мой ребенок, я хочу всего лишь дышать с тобой... Что я делаю сейчас? Я понимаю, мою девочку это не вернет, но память о ней, несмотря на "всемогущие руки" той стороны, должна, обязана быть доброй и светлой. Все что я могу на данный момент, это биться за проведение объективного расследования. Мы живем в правовом государстве и будучи резидентом РК я обратилась в Генеральную Прокуратуру РК, меня тепло, со знанием моей проблемы принял Генеральный Прокурор Кожамжаров К.П. и взял данный вопрос на особый контроль. По итогам встречи с Кайратом Пернешовичем, им направлено письмо Председателю Следственного комитета РФ Бастрыкину А.И., и в настоящее время происходят изменения по данному уголовному делу. Вот такие дела. Всем спасибо за добро, отзывчивость, слова поддержки", - написала Жанна (орфография и пунктуация сохранены).

Напомним, Томирис Байсафа, будучи студенткой четвертого курса кафедры международных экономических отношений, выпала из окна четвертого этажа МГИМО. 3 мая она скончалась в НИИ Склифосовского.

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