Путинцева упустила победу на теннисном турнире в Нюрнберге
25 мая 2018, 07:41
Выиграв первую партию, и ведя с брейком во второй, казахстанка, тем не менее, уступила.
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (93-й номер рейтинга WTA) проиграла в 1/8 финала турнира в Нюрнберге, передает корреспондент СИА «SPORTINFORM».
Путинцева встречалась с американкой Элисон Риске. Выиграв первую партию, и ведя с брейком во второй, наша соотечественница, тем не менее, уступила – 6:3, 4:6, 4:6.
Счет личных встреч между соперницами стал 3:2 в пользу Риске.
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