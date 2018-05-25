Путинцева упустила победу на теннисном турнире в Нюрнберге

Выиграв первую партию, и ведя с брейком во второй, казахстанка, тем не менее, уступила.

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (93-й номер рейтинга WTA) проиграла в 1/8 финала турнира в Нюрнберге, передает корреспондент СИА «SPORTINFORM».

Путинцева встречалась с американкой Элисон Риске. Выиграв первую партию, и ведя с брейком во второй, наша соотечественница, тем не менее, уступила – 6:3, 4:6, 4:6.

Счет личных встреч между соперницами стал 3:2 в пользу Риске.