Тепловоз сбил грузовик в Мангистау
Пострадавших нет.
Фото : ЛАДА.kz26 мая 2018, 22:01
Грузовой автомобиль попал под тепловоз. По словам очевидцев, ДТП произошло 26 мая, в районе порта Курык, сообщает zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.
Пострадавших, по сообщению пресс-службы ДВД Мангистау, нет. Вся остальная информация будет предоставлена позже.
Напомним, в 2017 году в Мангистауской области произошло несколько ЧП с участием тепловозов. Так, в августе прошлого года тепловоз столкнулся с легковым автомобилем. А в ноябре в пригороде Жанаозена произошло столкновение на железнодорожном переезде с маршрутной «ГАЗелью». Погибло несколько человек.
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