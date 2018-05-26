Тепловоз сбил грузовик в Мангистау

Пострадавших нет.

Грузовой автомобиль попал под тепловоз. По словам очевидцев, ДТП произошло 26 мая, в районе порта Курык, сообщает zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

Пострадавших, по сообщению пресс-службы ДВД Мангистау, нет. Вся остальная информация будет предоставлена позже.

Напомним, в 2017 году в Мангистауской области произошло несколько ЧП с участием тепловозов. Так, в августе прошлого года тепловоз столкнулся с легковым автомобилем. А в ноябре в пригороде Жанаозена произошло столкновение на железнодорожном переезде с маршрутной «ГАЗелью». Погибло несколько человек.

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