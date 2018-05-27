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Следствие переквалифицировало статью в отношении экс-акима в Акмолинской области

Вменяемая экс-акиму статья была переквалифицирована после получения результатов экспертизы.

Фото : zakon.kz27 мая 2018, 17:29

Полиция переквалифицировала статью, вменяемую экс-акиму села Курское Есильского района Акмолинской области Владимиру Рогозному, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДВД Акмолинской области, вменяемая экс-акиму статья «Доведение до самоубийства» односельчанина Баржаксы Жамышева была переквалифицирована после получения результатов экспертизы на ч. 3 ст. 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника). От других комментариев в интересах следствия в ДВД региона отказались.

Жена погибшего Татьяна также отметила, что пока в интересах следствия не может рассказать подробности по делу. Напомним, ранее сообщалось, что экс-акиму села Курское вменяется сразу две статьи Уголовного кодекса РК. Это часть 1 статьи 346 УК РК (управление транспортным средством лицом, лишенным правом управления) и часть 1 статьи 105 УК РК (доведение до самоубийства). Окончательную квалификацию должны были определить по результатам проведенной экспертизы и выяснения всех обстоятельств по делу.


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