Футболисты сборной Бразилии получат по миллиону долларов в случае победы на ЧМ-2018

Это станет крупнейшим вознаграждением от конфедерации в истории турнира.

Федерация футбола Бразилии пообещала команде Тите солидные призовые в случае успеха на чемпионате в России, сообщает sportarena.com.

По информации Yahoo Esportes, каждый футболист сборной Бразилии, а также главный тренер Тите и его ближайшие помощники в случае победы на ЧМ-2018 получат по миллиону долларов призовых, что станет крупнейшим вознаграждением от конфедерации в истории турнира.

В 2014 году на домашнем чемпионате мира президент CBF Хосе Мария Марин озвучивал похожие суммы, но тогда для бразильцев все было закончено в полуфинале после поражения от Германии со счетом 1:7.

В 2002 году после победы на чемпионате мира в Японии и Южной Корее команда Луиса Фелипе Сколари получила по 100 тысяч долларов, что с учетом инфляции в настоящее время составляет около 750 тысяч в американской валюте.

В окончательную заявку сборной Бразилии на ЧМ-2018 вошли два представителя Шахтера – Тайсон и Фред. В резерв включены экс-полузащитник Днепра Жулиано и бывший игрок Динамо Дуду.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июля по 15 июля. Сборная Бразилии на групповом этапе турнира сыграет со Швейцарией, Сербией и Коста-Рикой.