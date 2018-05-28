Раскрыта тайна «антигравитационного наклона» Майкла Джексона

Врачи настоятельно советуют подражателям короля поп-музыки не пытаться повторить знаменитое движение певца.

Майклу Джексону принадлежит авторство множества танцевальных движений, которые буквально покорили мир. Кроме его знаменитой «лунной походки», фанаты исполнителя, безусловно, помнят и его потрясающий «антигравитационный наклон», который поп-король впервые представил в своем клипе на песню Smooth Criminal, сообщает teleprogramma.pro.

Индийские нейрохирурги решили выяснить, может ли человек выполнить это движение, не прибегая к специальным приспособлениям. Оказалось, что повторить трюк Джексона возможно только в специальных туфлях, и исполнитель должен иметь недюжинную растяжку. Однако даже при соблюдении этих условий точный повтор этого движения не гарантирован.

Если выполнить трюк неверно, то это чревато повреждением сухожилия, поэтому Джексон уделял серьезное внимание тренировкам, чтобы довести это движение до совершенства. Поп-король делал наклон под углом в 45 градусов с абсолютно выпрямленным телом.

Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие как обычные люди, так и профессиональные танцоры. Выяснилось, что большинство не могут выполнить даже двадцатиградусный наклон, а профи удалось наклонить тело лишь на 25—30 градусов.

Ученые пояснили, что при обычном наклоне у человека задействована лишь верхняя часть тела, и в действие приводится лишь мышца, выпрямляющая позвоночник. Во время «антигравитационного наклона» все напряжение приходится на икры и ахилловы сухожилия.

Расчеты показали, что ни один человек, в том числе и Майкл Джексон, не смог бы выполнить это танцевальное движение без специально сконструированной обуви. А в клипе Smooth Criminal, где этот наклон был впервые продемонстрирован, танцоров поддерживали ремни, которые не давали им упасть.

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