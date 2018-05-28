Негостеприимный мужчина из ЮКО выгонял гостей выстрелами из ружья

Полицейские арестовали подозреваемого в покушении на убийство на время следствия.

Сарыагашский районный суд выдал санкцию на арест 36-летнего Евгения П. жителя поселка Капланбек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Его подозревают в покушении на убийство.

23 мая Евгений, в доме своего отца, в поселке Капланбек, распивал спиртное с двумя приятелями. Через некоторое время он предложил гостям расходиться, чем сильно обидел гостей. Приятели избили хозяина, тогда он взялся за ружье и открыл стрельбу. Один из гостей получил легкие ранения.

Суд санкционировал в отношении Евгения содержание под стражей сроком на 2 месяца на период следствия. Ему предъявлены обвинения в покушении на убийства способом опасным для жизни других людей, сообщил судья-координатор Сарыагашского районного суда Берик Каипов.

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