Казахстан лишился представителя в мужской сетке Ролан Гарроса

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин завершил выступление в одиночном разряде на "Ролан Гарросе" (Открытом чемпионате Франции), передает корреспондент Vesti.kz.

В матче первого круга Кукушкин в трех сетах уступил испанцу Альберту Рамос-Виноласу - 6:7, 4:6, 1:6. Соперники провели на корте два часа и девять минут.

30-летний Кукушкин в рейтинге ATP занимает 83-е место, а его ровесник Рамос-Винолас идет на 30-й строчке. По личным встречам счет теперь 2:1 в пользу испанца.

Отметим, что Кукушкин был единственным представителем Казахстана в мужской сетке текущего "Ролан Гарроса". В женской сетке его соотечественницы Зарина Дияс и Юлия Путинцева уже вышли во второй круг.