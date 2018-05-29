Под Алматы Lada перевернулась на крышу в арыке
В результате случившегося обошлось без травм.
Фото : zakon.kz29 мая 2018, 14:29
На Талгарской трассе перевернулся автомобиль, передает корреспондент Zakon.kz.
ДТП произошло в пос.Бельбулак. Как рассказал водитель автомобиля Lada Kalina, он двигался в сторону города и в какой-то момент потерял бдительность. Машина поехала вправо и заехала на обочину. Когда мужчина увидел это, хотел вывернуть обратно, затормозил, но было уже поздно. Lada въехала в земляной арык и перевернулась.
Скорость авто была не высокой, и в результате случившегося обошлось без травм.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4920639-5f001a37fa44c1b928c9367def4239c4
Сейчас читают
Читайте также