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Под Алматы Lada перевернулась на крышу в арыке

В результате случившегося обошлось без травм.

Фото : zakon.kz29 мая 2018, 14:29

На Талгарской трассе перевернулся автомобиль, передает корреспондент Zakon.kz.

ДТП произошло в пос.Бельбулак. Как рассказал водитель автомобиля Lada Kalina, он двигался в сторону города и в какой-то момент потерял бдительность. Машина поехала вправо и заехала на обочину. Когда мужчина увидел это, хотел вывернуть обратно, затормозил, но было уже поздно. Lada въехала в земляной арык и перевернулась.

Скорость авто была не высокой, и в результате случившегося обошлось без травм.


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