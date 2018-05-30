Как отправить чек и выиграть автомобиль
ДГД по г. Алматы напоминает, что 21 мая стартовала ежегодная общереспубликанская акция «Требуй чек - выиграй приз!».
Акция проводится Комитетом государственных доходов МФ РК и Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» до 30 ноября 2018 года, в ходе которого ежемесячно будут разыгрываться ценные призы, а в декабре главный приз - автомобиль!
Для участия в акции гражданам РК необходимо всего лишь сделать 3 простых шага:
1. Скачать с App Store или Play Market мобильное приложение «Wipon».
2. Требовать фискальные чеки при покупках.
3. Отправлять фотографии чеков.
В розыгрыше участвуют только фискальные чеки, на которых имеются БИН/ИИН продавца, дата и время выдачи чека, сумма и фискальный признак (ФП, Фискальный чек и т.п.).
При этом каждый отправленный чек приравнивается к одному розыгрышному билету. Победители в розыгрышах будут определяться по методу случайного выбора чека. Следовательно, чем больше отправлено чеков, тем больше у участников шансов выиграть призы и автомобиль.
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