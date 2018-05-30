Как отправить чек и выиграть автомобиль

ДГД по г. Алматы напоминает, что 21 мая стартовала ежегодная общереспубликанская акция «Требуй чек - выиграй приз!».

Акция проводится Комитетом государственных доходов МФ РК и Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» до 30 ноября 2018 года, в ходе которого ежемесячно будут разыгрываться ценные призы, а в декабре главный приз - автомобиль!

Для участия в акции гражданам РК необходимо всего лишь сделать 3 простых шага:

1. Скачать с App Store или Play Market мобильное приложение «Wipon».

2. Требовать фискальные чеки при покупках.

3. Отправлять фотографии чеков.

В розыгрыше участвуют только фискальные чеки, на которых имеются БИН/ИИН продавца, дата и время выдачи чека, сумма и фискальный признак (ФП, Фискальный чек и т.п.).

При этом каждый отправленный чек приравнивается к одному розыгрышному билету. Победители в розыгрышах будут определяться по методу случайного выбора чека. Следовательно, чем больше отправлено чеков, тем больше у участников шансов выиграть призы и автомобиль.