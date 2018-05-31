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Доллар слегка подешевел на утренних торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 329,44 тенге за доллар.

Фото : sputniknews.kz31 мая 2018, 11:34

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 329,44 тенге за доллар (-1,23 тенге), объем торгов – 30,15 млн долларов (-22 750 тыс. USD).

По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,3000 тенге за рубль, предложение – 5,3090 тенге за рубль;

По китайскому юаню сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 51,4750 тенге за юань, предложение – 51,5010 тенге за юань.

В обменниках курс доллара – 328,3-329,5 тенге, евро - 383-386, рос.рубля - 5,30-5,34 тенге.

В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.


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