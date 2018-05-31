Доллар слегка подешевел на утренних торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 329,44 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 329,44 тенге за доллар (-1,23 тенге), объем торгов – 30,15 млн долларов (-22 750 тыс. USD).

По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,3000 тенге за рубль, предложение – 5,3090 тенге за рубль;

По китайскому юаню сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 51,4750 тенге за юань, предложение – 51,5010 тенге за юань.

В обменниках курс доллара – 328,3-329,5 тенге, евро - 383-386, рос.рубля - 5,30-5,34 тенге.

В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.

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