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На год посадили жителя Тараза за "килограмм тротила" в больнице

Лжетерроризм в любом случае является терроризмом, и никак иначе.

Фото : resbash.ru31 мая 2018, 16:00

Жителя Тараза осудили за ложное сообщение об акте терроризма, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Жамбылской области.

43-летний житель Тараза ночью 7 февраля текущего года сообщил о том, что «заложил килограмм тротила в 7-этажную больницу, расположенную в микрорайоне «Салтанат» и собирается ее взорвать, если с ним что-нибудь случится».

Для проверки данной информации были оперативно задействованы все соответствующие службы. К счастью, тревога оказалась ложной. Полицейским Управления по противодействию экстремизму ДВД области не составило особого труда вычислить провокатора, который признался в содеянном.

Судом Тараза мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 273 УК РК. Ему назначено наказание сроком один год лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.


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