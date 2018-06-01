Анонсирован промо-ролик к дебюту Елеусинова в Великобритании

1 июня 2018, 06:30

Ему будет противостоять венгерский боксер Габор Горбич.

Промоутерская компания Matchroom Boxing, представляющая интересы Данияра Елеусинова (1-0, 1 КО), продолжает рекламировать его второй бой на профи-ринге, сообщает Sports.kz.

«Только с самолета Данияра Елеусинов встряхнулся в зале „12×3“ в Паддингтоне. Приходите посмотреть вживую казахскую сенсацию в полусреднем весе завтра в зале BXR в Лондоне с двух часов дня. В ближайшее время появится промо к бою», — пишет твиттер Matchroom Boxing.

6 июня в York Hall в Лондоне (Великобритания) Елеусинов проведет второй бой в профессиональной карьере. Ему будет противостоять венгерский боксер Габор Горбич (24-11, 14 КО). Бой рассчитан на шесть раундов.




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