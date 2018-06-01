На стройке в Мангистау грузовик насмерть сбил рабочего
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Фото : inform.kz1 июня 2018, 21:02
На строительной базе ТОО «Ерсай» в селе Курык Каракиянского района Мангистауской области погиб рабочий, сбитый грузовой автомашиной, передает МИА «Казинформ».
Как сообщила пресс-служба ДВД области, происшествие случилось 31 мая около 9:30 часов. Рабочий ТОО «DSL Caspian» скончался на месте происшествия.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 часть 3 Уголовного кодекса РК, дело внесено в единый реестр досудебных расследований. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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