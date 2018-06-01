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На стройке в Мангистау грузовик насмерть сбил рабочего

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Фото : inform.kz1 июня 2018, 21:02

На строительной базе ТОО «Ерсай» в селе Курык Каракиянского района Мангистауской области погиб рабочий, сбитый грузовой автомашиной, передает МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба ДВД области, происшествие случилось 31 мая около 9:30 часов. Рабочий ТОО «DSL Caspian» скончался на месте происшествия.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 часть 3 Уголовного кодекса РК, дело внесено в единый реестр досудебных расследований. Назначена судебно-медицинская экспертиза.


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