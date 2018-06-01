Житель Тараза нанёс побои семилетнему мальчику и угрожает его семье

Мать пострадавшего недовольна тем, что обидчику грозит только штраф.

Пьяный мужчина избил семилетнего мальчика и угрожает расправой его семье, хвалясь влиятельными родственниками, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Мать пострадавшего недовольна тем, что обидчику грозит только штраф.

Пьяный односельчанин напал на него, когда мальчик возвращался со школы. По словам мамы пострадавшего Арман Турлыбаевой, в тот злополучный день ее сын прибежал домой весь в крови и слезах, и долго не мог прийти в себя.

- Он был весь в крови и грязи. Из носа текла кровь, а лицо отекло. Я думала сначала, что он подрался с мальчишками во дворе. Но он сказал: нет, мама, это сделал Даулет. Мы сразу вызвали скорую, он очень жаловался на сильную головную боль, - рассказала мама пострадавшего Арман Турлыбаева.

При осмотре врачи диагностировали у мальчика психологическую травму и сотрясение головного мозга.

В пресс-службе ДВД Жамбылской области сообщили, что подозреваемый полностью признал свою вину. Но за содеянное мужчине грозит только административная ответственность.



После получения заключения СМЭ материал в отношении мужчины был направлен в судебные органы по ч.1 ст.73-2 КоАП РК (нанесение побоев), в соответствии с действующим законодательством.В настоящее время материал находится на стадии рассмотрения судом.

- Он никого не опросил, даже самого обидчика, участковый не допрашивал. Это о чем говорит? Что проверка была проведена поверхностно, формально. И после этого, значит, возбудили административное дело с предлогом, что он не мог установить местонахождение обидчика, направил в суд для прекращения дела.Человек, будучи в нетрезвом состоянии, который избил семилетнего ребенка, остался без наказания, - заявил юрист Курмангазы Мусир.

Арман Турлыбаева собирается продолжить борьбу и настаивает на объективном расследовании избиения её ребёнка.





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