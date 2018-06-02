Безруков создал рок-группу и представил первый сингл

К выходу готовится альбом группы "Крестный папа".

Художественный руководитель Московского Губернского театра, актер и режиссер Сергей Безруков создал рок-группу "Крестный папа". Новый коллектив уже записал первую композицию - "Не про нас", сообщили ТАСС в пресс-службе артиста.

"Год назад в Губернском театре я выпустил музыкально-поэтический спектакль "Высоцкий. Рождение легенды", в финале которого есть большой рок-блок: чтобы подчеркнуть современное звучание Высоцкого, мы исполняем его песни в стиле рок, и большую часть песен пою я сам. Но я понимаю сейчас, что это был такой долгий, плавный подход к року - все это вылилось в создание новых песен и своей рок-группы "Крестный папа", - сказал Безруков, которого цитирует пресс-служба.

По словам артиста, он "вырос на русском роке - лет с 12 фанател по группам "Аквариум", "Кино", "Алиса", ДДТ, заслушивался музыкой группы Queen", а сейчас является поклонником Muse.

"Недавно вспомнил, что в школе на выпускном вечере мы делали концерт "Встреча одноклассников 30 лет спустя", в котором мы, якобы уже повзрослевшие, делились друг с другом, кто кем стал, - рассказал Безруков. - Кто-то стал врачом, водителем, артистом, военным и так далее. А я, как ни странно, мнил себя рок-музыкантом, который вернулся из мирового турне, спел свою песню, аккомпанируя себе на гитаре. Это было еще до поступления в Школу-студию МХАТ, и вот не прошло и 30 лет, как детские фантазии начали воплощаться".

Как отмечает лидер группы "Крестный папа", песни коллектива рассказывают "о самом важном: о радости жить, о любви". "Безруков остается верным традициям рок-н-ролльной школы и играет созвучную времени музыку, сохраняя при этом творческую независимость. Как и любой рок-н-ролльщик, он поет о себе и про себя. Мир его героев - реальность, в которой главное место занимают человеческие чувства и отношения", - отметили в пресс-службе, добавив, что к выходу готовится полноценный альбом Безрукова и команды.

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