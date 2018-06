"Криштиану, мы всё знаем": Клуб экс-футболиста «Актобе» пригласил Роналду

Красноярский «Енисей», за который выступает бывший нападающий «Актобе» Марко Обрадович, опубликовал в твиттере необычное предложение, сообщает Sports.kz.

«Енисей» обратился к нападающему мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Также в твите описана разница между Красноярском, Мадридом и Манчестером, что касается стадионов, личного автомобиля и жилья, системы налогообложения и завоевания трофеев.

Отметим, что Роналду действительно может сменить клуб этим летом, однако некоторые испанские журналисты считают, что португалец останется, но хочет выбить для себя лучшие условия контракта.

Dear @Cristiano, we know everything. We suggest you to make the FC "Enisey" great for the first time.



Make up your mind now! pic.twitter.com/o0dAajFrFj