"Криштиану, мы всё знаем": Клуб экс-футболиста «Актобе» пригласил Роналду
Роналду действительно может сменить клуб этим летом.
Красноярский «Енисей», за который выступает бывший нападающий «Актобе» Марко Обрадович, опубликовал в твиттере необычное предложение, сообщает Sports.kz.
«Енисей» обратился к нападающему мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
«Дорогой Криштиану, мы всё знаем. Мы предлагаем тебе впервые сделать „Енисей“ великим. Прими решение сейчас!» — пишет твиттер «Енисея», который традиционно с креативом подходит к публикациям в соцсетях.
Также в твите описана разница между Красноярском, Мадридом и Манчестером, что касается стадионов, личного автомобиля и жилья, системы налогообложения и завоевания трофеев.
Отметим, что Роналду действительно может сменить клуб этим летом, однако некоторые испанские журналисты считают, что португалец останется, но хочет выбить для себя лучшие условия контракта.
Dear @Cristiano, we know everything. We suggest you to make the FC "Enisey" great for the first time.— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 2 июня 2018 г.
Make up your mind now! pic.twitter.com/o0dAajFrFj