"Криштиану, мы всё знаем": Клуб экс-футболиста «Актобе» пригласил Роналду

3 июня 2018, 06:12

Роналду действительно может сменить клуб этим летом.

Красноярский «Енисей», за который выступает бывший нападающий «Актобе» Марко Обрадович, опубликовал в твиттере необычное предложение, сообщает Sports.kz.

«Енисей» обратился к нападающему мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Дорогой Криштиану, мы всё знаем. Мы предлагаем тебе впервые сделать „Енисей“ великим. Прими решение сейчас!» — пишет твиттер «Енисея», который традиционно с креативом подходит к публикациям в соцсетях.

Также в твите описана разница между Красноярском, Мадридом и Манчестером, что касается стадионов, личного автомобиля и жилья, системы налогообложения и завоевания трофеев.

Отметим, что Роналду действительно может сменить клуб этим летом, однако некоторые испанские журналисты считают, что португалец останется, но хочет выбить для себя лучшие условия контракта.


Акции
Комментарии Правила комментирования
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript