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Айдаркулов и Сейтмагамбет официально оформили отношения

Пара совместила два праздника в один день.

Фото : соцсети3 июня 2018, 08:17

Казахстанский актер и КВНщик Даурен Айдаркулов и бывшая солистка группы КешYou, певица Акбота Сейтмагамбет официально зарегистрировали свои отношения и в тот же день масштабно отметили первый день рождения своего сына Ибрагима, сообщает Zakon.kz.

Звездная пара организовала торжественный обед в честь обоих событий и провела обряд перерезания пут «тусау кесу». Во время обряда малыш из множества предметов выбрал микрофон.

В тот же день Даурен и Акбота узаконили брак. Ранее пара скрывала свои отношения.


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