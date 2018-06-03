Айдаркулов и Сейтмагамбет официально оформили отношения

Пара совместила два праздника в один день.

Казахстанский актер и КВНщик Даурен Айдаркулов и бывшая солистка группы КешYou, певица Акбота Сейтмагамбет официально зарегистрировали свои отношения и в тот же день масштабно отметили первый день рождения своего сына Ибрагима, сообщает Zakon.kz.

Звездная пара организовала торжественный обед в честь обоих событий и провела обряд перерезания пут «тусау кесу». Во время обряда малыш из множества предметов выбрал микрофон.

В тот же день Даурен и Акбота узаконили брак. Ранее пара скрывала свои отношения.

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