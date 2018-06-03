«Сарыарка» — самая посещаемая команда ВХЛ сезона 2017-18

25 мая в Сочи состоялось совещание руководителей клубов Высшей хоккейной лиги. На нем были подведены спортивные итоги чемпионата ВХЛ прошедшего сезона, передает Zakon.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

Карагандинский хоккейный клуб «Сарыарка» стал самым посещаемым в лиге по итогам регулярного чемпионата 2017/18, домашние матчи «Сарыарки» в среднем посещали 4242 человека.