Как изменится пенсионная система Казахстана с 1 июля

Чем дольше человек работает, тем больше будет его пенсия.

С 1 июля 2018 года пересчитают государственную базовую пенсионную выплату, передает корреспондент МИА «Казинформ». Подробнее об этом рассказала вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова.

- Светлана Кабыкеновна, прежде всего, сколько у нас пенсионеров по стране и каковы базовые параметры пенсий?

- По состоянию на 1 мая 2018 года численность получателей пенсионных выплат по возрасту составила 2 141 548 человек, минимальный размер пенсии (с учетом базовой пенсии) - 49 019 тенге, средний размер (с учетом базовой пенсии) - 70 756 тенге, максимальный размер (с учетом базовой пенсии) - 98 247 тенге.

- Что послужило толчком для перерасчета?

- Глава государства в своем Послании к народу Казахстана отметил, что с 1 июля 2018 года базовая пенсия увеличится в среднем в 1,8 раза в зависимости от трудового стажа.

- Какие изменения ожидаются в связи с этим?

- Размер базовой пенсии, выплачиваемой государством из бюджета всем гражданам, достигшим пенсионного возраста, будет привязан к трудовому стажу и длительности участия в пенсионной системе. Данное изменение коснётся всех пенсионеров. При этом, всем состоявшимся пенсионерам, численность которых на сегодняшний день более 2-х млн. человек, автоматический перерасчет базовой пенсии будет произведен единовременно. Лицам, впервые выходящим на пенсию, размер базовой пенсии будет устанавливаться по новой методике.

- Перерасчет проводится, несмотря на происходящие изменения экономических условий. Насколько осуществима столь нелегкая задача?

- Государство неизменно и в полном объеме выполняет обязательства, принятые на себя по повышению и поддержанию уровня жизни населения. В рамках проводимой по поручению Главы Государства модернизации пенсионной системы была принята Концепция дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года, которая призвана обеспечить адекватность пенсионных выплат для достойного уровня жизни в пенсионном возрасте. Концепцией предусмотрено ежегодное повышение размеров пенсионных выплат с опережением уровня инфляции на два процента. Так, с 1 января 2018 года размеры пенсионных выплат по возрасту (солидарных пенсий) повышены на 8% с учетом прогнозируемой инфляции на уровне 6%. Размер базовой пенсии повышен до 6% и составил 15 274 тенге. В целях предупреждения бедности пенсионеров и стимулирования экономической активности граждан в трудоспособном, в продолжение дальнейшей реализации Концепции, предусмотрен переход к назначению базовой пенсии лишь при достижении гражданами пенсионного возраста, а также в зависимости от стажа участия граждан в пенсионной системе.

- С какого времени ожидается перерасчет?

- Уже с июля этого года меняется порядок назначения базовой пенсии, всем пожилым гражданам вне зависимости от наличия или отсутствия трудового стажа будут обеспечен демогрант. Размер базовой пенсии, выплачиваемой государством из бюджета всем гражданам, достигшим пенсионного возраста, будет привязан к трудовому стажу и длительности участия в пенсионной системе. Если сегодня все пенсионеры получают одинаковую базовую пенсию в размере 54% от величины прожиточного уровня (далее - ПМ), т.е. 15 274 тенге, то с 1 июля текущего года ее размер будет увеличиваться в зависимости от стажа участия в пенсионной системе.

- Каким будет минимальный уровень базовой пенсии?

- Минимальный уровень базовой пенсии в размере 54% от ПМ будет устанавливаться гражданам, имеющим стаж менее 10 лет или вовсе не имеющим его. За каждый год сверх 10 лет размер базовой пенсии будет увеличиваться на 2%. Базовую пенсию в максимальном размере 100% ПМ или 28 284 тенге будут получать граждане, имеющие трудовой стаж 33 и более лет.

- Что будет учтено в стаже участия в пенсионной системе?

- Трудовой стаж, выработанный до 1 января 1998 года и учтенный при назначении солидарной пенсии. Трудовой стаж с 1998 года, на основе периодов уплаты обязательных пенсионных взносов (далее - ОПВ) в накопительную пенсионную систему. При исчислении периодов участия в накопительной пенсионной системе будут учитываться особенности в сроках и размерах уплаты ОПВ индивидуальными предпринимателями, крестьянскими и фермерскими хозяйствами и других хозяйствующих субъектов, применявших специальный налоговый режим в соответствии с налоговым законодательством; Будут включены и иные социально-значимые периоды, к примеру: - периоды ухода за ребенком до 3 лет (в общей сложности 12 лет) и инвалидом с детства до 16 лет; - периоды проживания супругов сотрудников силовых структур в местностях, где отсутствовала возможность их трудоустройства; - период проживания за границей супругов дипломатических служб РК, международных организаций, - время ухода за инвалидом 1-ой группы, одиноким инвалидом 2-ой группы и пенсионером по возрасту, нуждающимися в посторонней помощи, а также за престарелым, достигшим 80-летнего возраста. Это новшество будет распространяться как на будущих, так и на состоявшихся пенсионеров.

- Какие документы необходимо будет представить пенсионерам?

- Перерасчет будет произведен без истребования дополнительных документов, так как сведения о трудовом стаже имеются в пенсионных делах, а период, за который осуществлялись обязательные пенсионные взносы, имеется в базе данных о перечислении обязательных пенсионных взносов. В рамках подготовительной работы к предстоящему перерасчету базовой пенсии проведена инвентаризация всех пенсионных дел на предмет правильности исчисления стажа участия в пенсионной системе, по каждому получателю индивидуально.

- Каким будет средний размер базовой пенсии?

- В результате ожидается, что средний размер базовой пенсии составит порядка 25 456 тенге. При этом порядка 44% или 947 тыс. пенсионеров будут получать базовую пенсию в максимальном размере, и еще 956 тыс. человек (44,5%) будут получать в размере от 20 930 до 28 284 тенге (от 74% до 100% от ПМ). Для граждан, которые будут обращаться по вопросу пересчитанной базовой пенсии, предусмотрена отдельная форма справки, содержащая подробные сведения о стаже участия в пенсионной системе, учтенного при расчете базовой пенсии.

- Сколько будет выделено средств на эти цели?

- В республиканском бюджете предусмотрены средства в сумме - 128 млрд. тенге. Новая методика назначения базовой пенсии соответствует принципу социальной справедливости, так как не только позволит улучшить материальное положение пенсионеров, но и послужит усилению трудовой мотивации и формализации трудовых отношений граждан. Таким образом, чем дольше человек работает - тем больше будет его пенсия.

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