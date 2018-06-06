Утверждены перечни лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, обороты по которым освобождаются от НДС

В соответствии с подпунктами 33) и 34) статьи 394 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года налогоплательщики освобождаются от налога на добавленную стоимость по оборотам от реализации товаров, работ, услуг, если местом их реализации является Республика Казахстан. В этот перечень входят:

- лекарственных средств любых форм, в том числе лекарственных субстанций, а также материалов и комплектующих для их производства;

- изделий медицинского (ветеринарного) назначения, включая протезно-ортопедические изделия, сурдотифлотехники и медицинской (ветеринарной) техники; материалов и комплектующих для производства лекарственных средств любых форм, в том числе лекарственных субстанций, изделий медицинского (ветеринарного) назначения, включая протезно-ортопедические изделия, и медицинской (ветеринарной) техники;

Кроме того, в соответствии с подпунктами 10) и 11) статьи 399 Налогового кодекса от налога на добавленную стоимость освобождается импорт:

- лекарственных средств любых форм, изделий медицинского назначения и медицинской техники:

зарегистрированных в Государственном реестре лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники;

не зарегистрированных в Государственном реестре лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

- лекарственных средств, используемых (применяемых) в области ветеринарии; изделий ветеринарного назначения и ветеринарной техники, сурдотифлотехники, включая протезно-ортопедические изделия, специальных средств передвижения, предоставляемых инвалидам; материалов, оборудования и комплектующих для производства лекарственных средств любых форм, изделий медицинского (ветеринарного) назначения, включая протезно-ортопедические изделия, и медицинской (ветеринарной) техники.

В соответствии с указанными положениями Налогового кодекса приказом Министра здравоохранения РК от 20 марта 2018 года № 124 утверждены:

1) перечень лекарственных средств любых форм, в том числе лекарственных субстанций, а также материалов и комплектующих для их производства, изделий медицинского (ветеринарного) назначения, включая протезно-ортопедические изделия, сурдотифлотехники и медицинской (ветеринарной) техники, материалов и комплектующих для производства лекарственных средств любых форм, в том числе лекарственных субстанций, изделий медицинского (ветеринарного) назначения, включая протезно-ортопедические изделия, и медицинской (ветеринарной) техники, обороты по реализации которых освобождаются от налога на добавленную стоимость;

2) перечень лекарственных средств любых форм, изделий медицинского назначения и медицинской техники, зарегистрированных в Государственном реестре лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники и не зарегистрированных в Государственном реестре лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, на основании заключения (разрешительного документа), выданного согласно приказа Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 17 августа 2015 года № 668 «Об утверждении Правил ввоза на территорию Республики Казахстан лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники и вывоза с территории Республики Казахстан лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации Нормативных правовых актов под № 12096), лекарственных средств, используемых (применяемых) в области ветеринарии, изделий ветеринарного назначения и ветеринарной техники, сурдотифлотехники, включая протезно-ортопедические изделия, специальных средств передвижения, предоставляемых инвалидам, материалов, оборудования и комплектующих для производства лекарственных средств любых форм, изделий медицинского (ветеринарного) назначения, включая протезно-ортопедические изделия, и медицинской (ветеринарной) техники, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость.

Приказ вводится в действие с 15 июня 2018 года.